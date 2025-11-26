Mức giá gây choáng của iPhone Ultra màn hình gập

Sau nhiều năm phát triển, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ ra mắt vào năm sau với tư cách là một mẫu smartphone cao cấp mới. Mới đây, một nhà phân tích đã chia sẻ mức giá dự kiến ​​rất cao cho chiếc điện thoại màn hình gập mới.

Hiện tại, mọi dấu hiệu đều cho thấy điện thoại thông minh màn hình gập đang trở nên phổ biến.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Giám đốc điều hành của Samsung, Drew Blackard, gần đây đã khẳng định như vậy. Ông cho rằng sự thay đổi này là do các sản phẩm đang trở nên rất tốt sau nhiều năm cải tiến.

Suốt 7 thế hệ smartphone màn hình gập, giới chuyên gia đã tiếp nhận phản hồi của người tiêu dùng qua từng năm. Chúng đã đạt được trải nghiệm chưa từng có trên smartphone thông thường.

Việc Apple ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên rõ ràng không phải là ngẫu nhiên. Với những tiến bộ của iPhone Air và những tin đồn về thiết kế màn hình không nếp nhăn mới, công nghệ đã đến thời điểm chín muồi, đủ để tạo ra 1 chiếc điện thoại màn hình gập tuyệt vời.

Tuy nhiên, một câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ là giá bán. Nhiều tin đồn cho rằng "iPhone Fold" của Apple sẽ có giá khoảng 2.000 USD (khoảng 52,7 triệu đồng).

Ảnh minh họa.

Nhưng một báo cáo phân tích mới từ Fubon Research cho rằng mức giá này quá thấp. Dựa trên phân tích chuỗi cung ứng và biên lợi nhuận điển hình của Apple, Fubon dự kiến ​​giá của iPhone màn hình gập sẽ đạt 2.399 USD (khoảng 63,2 triệu đồng).

Giá bán của 2 "đối thủ" cạnh tranh chính của iPhone Fold lần lượt là:

- Samsung Galaxy Z Fold 7: Giá từ 40,99 triệu đồng

- Pixel 10 Pro Fold: Giá từ 47,49 triệu đồng

Hiện tại, iPhone 17 Pro Max là mẫu iPhone đắt nhất với mức giá khởi điểm là 37,99 triệu đồng (bản 256GB).

Mức giá được đồn đoán là 2.399 USD của iPhone màn hình gập đắt hơn nhiều so với iPhone 17 Pro Max. Nếu có giá bán cao như dự đoán, chiếc iPhone màn hình gập xứng đáng với tên gọi 'iPhone Ultra' thay vì 'iPhone Fold'.

Bạn có sẵn sàng chi 2.399 USD cho một chiếc iPhone màn hình gập hay không? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về sản phẩm này trong các tin bài tiếp theo. Mời quý độc giả đón đọc.