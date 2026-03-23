iPhone Fold sẽ "thổi bay" Galaxy Z Fold 8 vì điều này

Apple thường gia nhập thị trường muộn hơn so với "đối thủ" nhưng lại có khả năng tạo ra ảnh hưởng lớn. Với iPhone Fold – mẫu iPhone màn hình gập được đồn đoán ra mắt vào cuối năm nay, nhiều nguồn tin cho rằng thiết bị này có thể cạnh tranh trực tiếp với Galaxy Z Fold 8 của Samsung.

Màn hình ít nếp gấp và tỷ lệ hiển thị khác biệt

Một trong những hạn chế lớn của điện thoại màn hình gập hiện nay là nếp gấp trên màn hình khi mở ra. Theo các báo cáo, Apple có thể áp dụng công nghệ màn hình mới giúp giảm đáng kể nếp gấp. Màn hình sẽ do Samsung cung cấp.

iPhone Fold được dự đoán có màn hình trong 7,8 inch với tỷ lệ 4:3. Thiết kế này giúp giảm hiện tượng xuất hiện viền đen trên và dưới khi xem video so với các màn hình gần vuông trên dòng Galaxy Z Fold, vốn có kích thước khoảng 8 inch.

Màn hình ngoài của iPhone Fold có kích cỡ 5,5 inch, nhỏ hơn so với màn hình 6,5 inch trên Galaxy Z Fold 8. Tuy nhiên, thiết kế rộng hơn có thể giúp việc gõ phím và hiển thị ứng dụng tự nhiên hơn.

Pin lớn hơn và giao diện gần với iPad

iPhone Fold được đồn đoán sở hữu pin dung lượng khoảng 5.500 mAh hoặc lớn hơn, to nhất trên iPhone. Con số này cao hơn mức khoảng 5.000 mAh dự kiến trên Galaxy Z Fold 8.

Dung lượng pin lớn là yếu tố quan trọng với thiết bị màn hình gập do màn hình kích thước lớn tiêu thụ nhiều năng lượng. Trong các thử nghiệm trước đây, một số mẫu Galaxy Z Fold có thời lượng sử dụng khoảng 11 giờ khi duyệt web liên tục ở độ sáng 150 nit, thấp hơn đáng kể so với một số smartphone màn hình phẳng.

Về phần mềm, iPhone Fold có thể chạy iOS 27 nhưng được tối ưu giao diện theo hướng giống iPad. Người dùng có thể mở nhiều ứng dụng song song với bố cục dạng thanh bên (sidebar) và giao diện gần với iPad mini khi sử dụng ngang.

Tuy nhiên, thiết bị có thể chưa hỗ trợ chạy ba ứng dụng cùng lúc như dòng Galaxy Z Fold.

Thiết kế và độ bền được chú trọng

Độ bền là yếu tố được quan tâm với điện thoại màn hình gập. Theo một số nguồn tin, Apple có thể sử dụng lớp phim polyimide (PI) trong suốt để bảo vệ kính siêu mỏng (UTG). Vật liệu này có độ cứng bề mặt cao và khả năng chống trầy xước tốt hơn so với vật liệu PET thông thường.

Ngoài ra, bản lề của iPhone Fold có thể sử dụng hợp kim kim loại lỏng (liquid metal), được kỳ vọng giúp tăng độ bền so với các thiết kế hiện tại. Apple cũng đang hướng tới một cơ chế bản lề chất lượng cao hơn nhằm giảm hao mòn theo thời gian.

Galaxy Z Fold 8 vẫn có lợi thế riêng

Dù iPhone Fold có nhiều điểm mới, Galaxy Z Fold 8 vẫn được dự đoán giữ một số lợi thế. Một trong số đó là hệ thống camera.

Theo các thông tin rò rỉ, iPhone Fold có thể chỉ được trang bị 2 camera sau, bao gồm camera góc rộng và góc siêu rộng, không có ống kính tele. Trong khi đó, Galaxy Z Fold 8 có thể tiếp tục sử dụng camera tele 12MP, hỗ trợ zoom quang học.

Giá bán cũng là yếu tố cần cân nhắc. Galaxy Z Fold 8 được dự đoán có giá khoảng 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng) trong khi iPhone Fold có thể nằm trong khoảng từ 2.000 đến 2.400 USD (từ 52 - 63,1 triệu đồng).

Ngoài ra, Samsung hiện có lợi thế về các tính năng AI trên thiết bị với nhiều công cụ hỗ trợ như gợi ý hành động, chỉnh sửa ảnh và tự động hóa tác vụ.