Apple đang ấp ủ gì sau iPhone 18 Pro?

Trong khi sự chú ý của thị trường đang tập trung vào iPhone 18 Pro và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, Apple còn có một lộ trình phát triển sản phẩm quy mô lớn hơn nhiều. Theo nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg, hãng đang chuẩn bị làm mới gần như toàn bộ danh mục máy Mac với khoảng hàng chục sản phẩm mới, dự kiến lần lượt ra mắt từ cuối năm 2026 đến hết năm 2027.

Lần nâng cấp iMac gần nhất đã gần 2 năm.

Nếu kế hoạch được triển khai đúng tiến độ, người dùng sẽ chứng kiến các bản nâng cấp trên hầu hết dòng sản phẩm, từ MacBook Pro, MacBook Air, iMac đến Mac mini và Mac Studio. Tuy nhiên, thời điểm ra mắt của một số thiết bị vẫn có thể thay đổi do ảnh hưởng từ nguồn cung linh kiện và bộ nhớ.

MacBook Pro, MacBook Air và iMac sẽ được nâng cấp đồng loạt

Theo thông tin rò rỉ, những sản phẩm đầu tiên sẽ xuất hiện trong chu kỳ nâng cấp mới là MacBook Pro 14 inch tiêu chuẩn cùng hai mẫu iMac mới.

MacBook Pro 14 inch vẫn giữ nguyên thiết kế hiện tại nhưng sẽ chuyển sang sử dụng vi xử lý Apple M6. Trong khi đó, iMac sẽ được nâng cấp sau khoảng hai năm kể từ thế hệ gần nhất.

Đáng chú ý hơn là dòng MacBook Pro sẽ sử dụng màn hình OLED. Các nguồn tin cho biết, Apple đang thử nghiệm những mẫu máy này với macOS 27.1, cho thấy sản phẩm khó có thể ra mắt trước tháng 10. Nếu đúng kế hoạch, thiết bị sẽ được trang bị các bộ xử lý M5 Pro và M5 Max, đánh dấu lần đầu tiên công nghệ OLED xuất hiện trên MacBook Pro.

MacBook Neo mới được ra mắt đầu năm nay.

Việc chuyển sang màn hình OLED được kỳ vọng sẽ mang lại màu đen sâu hơn, độ tương phản cao hơn, khả năng hiển thị HDR tốt hơn và tiết kiệm năng lượng hơn so với công nghệ màn hình hiện nay. Đây là nâng cấp mà nhiều người dùng MacBook chờ đợi trong nhiều năm qua.

Đầu năm 2027 được dự đoán sẽ là thời điểm Apple giới thiệu thế hệ mới của MacBook Air. Thiết kế nhiều khả năng không thay đổi nhưng máy sẽ được nâng cấp lên vi xử lý mới nhằm cải thiện hiệu năng và tối ưu thời lượng pin.

Cùng thời điểm đó, Apple sẽ ra mắt MacBook Neo thế hệ thứ hai. Phiên bản này dự kiến sử dụng chip A19 Pro, được nâng cấp dung lượng bộ nhớ và bổ sung thêm các tùy chọn màu sắc mới.

Ở giai đoạn sau của năm 2027, "Nhà Táo" có thể tiếp tục giới thiệu MacBook Pro 14 inch sử dụng chip M7, các phiên bản cao cấp hơn với M7 Pro và M7 Max được kỳ vọng xuất hiện vào cuối năm.

Trong khi đó, người dùng mong chờ MacBook Air OLED có thể sẽ phải đợi lâu hơn - năm 2028.

Nhiều sản phẩm vẫn chưa được chốt cấu hình

Theo Bloomberg, Apple hiện cũng đang phát triển Mac mini sử dụng chip M5 Pro và M6 cùng với Mac Studio trang bị M5 Max và M5 Ultra. Tuy nhiên, cấu hình cuối cùng của các sản phẩm này vẫn phụ thuộc đáng kể vào tình hình cung ứng bộ nhớ và linh kiện trên thị trường.

Điều này đồng nghĩa người dùng có thể sẽ chứng kiến những thay đổi về dung lượng RAM hoặc các tùy chọn cấu hình khi sản phẩm chính thức được giới thiệu.

Người dùng đang khá hài lòng với MacBook Neo.

Xa hơn trong tương lai, Apple đang phát triển iMac sử dụng màn hình OLED. Công nghệ màn hình này dự kiến cũng sẽ xuất hiện trên các mẫu MacBook Pro cao cấp, MacBook Air thế hệ mới và phiên bản iPad mini OLED trong tương lai.

Nếu được triển khai, đây sẽ là bước chuyển lớn của Apple khi dần đưa OLED trở thành công nghệ hiển thị chủ đạo trên các thiết bị cá nhân thay vì chỉ xuất hiện trên iPhone hay một số dòng iPad như hiện nay.

Trong số các sản phẩm được nhắc đến, MacBook Neo 2 được đánh giá là một trong những thiết bị đáng chú ý nhất.

Thế hệ đầu tiên của MacBook Neo từng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng người dùng. Trên Reddit, không ít người cho biết ban đầu họ lo ngại chiếc máy tính xách tay có giá thấp nhất của Apple sẽ bị hạn chế về hiệu năng. Tuy nhiên, sau thời gian sử dụng thực tế, thiết bị vẫn đáp ứng tốt hầu hết nhu cầu học tập, làm việc văn phòng và giải trí hằng ngày.

Điều đó khiến nhiều người kỳ vọng MacBook Neo 2 sẽ tiếp tục duy trì triết lý mang lại hiệu năng đủ mạnh trong khi vẫn hướng tới nhóm khách hàng phổ thông.

Bên cạnh những nâng cấp về phần cứng, giá bán cũng là yếu tố được người dùng quan tâm.

Apple đã điều chỉnh giá một số dòng máy Mac trong thời gian qua và nhiều nguồn tin cho rằng một số sản phẩm mới có thể tiếp tục tăng giá. Các phiên bản tiêu chuẩn của MacBook Air và MacBook Neo được kỳ vọng sẽ giữ mức giá ổn định bởi đây vẫn là hai dòng sản phẩm phù hợp với số đông người dùng, từ học sinh, sinh viên đến nhân viên văn phòng hoặc những người lần đầu chuyển sang hệ sinh thái macOS.