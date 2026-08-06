Apple đã sẵn sàng cho iPhone 18 Pro và iPhone Ultra

Apple thường tổ chức sự kiện ra mắt iPhone vào tháng 9 và năm nay, công ty đang rục rịch chuẩn bị cho việc công bố iPhone 18 Pro và iPhone Ultra. Tuy nhiên, một bản ghi nhớ mới đến từ Bloomberg cho hay, Apple đã mở chương trình bốc thăm dành cho nhân viên bán lẻ muốn tham gia hỗ trợ sự kiện trực tiếp này.

Ảnh minh họa.

Công ty đã thông báo với nhân viên rằng lễ ra mắt sẽ diễn ra trong nửa đầu tháng 9.

Apple thường công bố các mẫu iPhone mới vào ngày thứ Ba hoặc thứ Tư của tuần thứ hai trong tháng 9. Với việc Ngày Lao động (Labor Day) tại Mỹ rơi vào thứ Hai, ngày 7/9, sự kiện năm nay có thể sẽ diễn ra vào thứ Tư, ngày 9/9. Lý do là vì Apple thường dành ra một khoảng thời gian để khách mời kịp di chuyển đến địa điểm tổ chức.

Sự kiện ra mắt iPhone năm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì hai lý do. Thứ nhất, công ty dự kiến ​​trình làng chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của mình: iPhone Ultra.

Thứ hai, đây sẽ là sự kiện ra mắt sản phẩm đầu tiên dưới sự dẫn dắt của tân Giám đốc điều hành (CEO) John Ternus, người sẽ tiếp quản vị trí từ Tim Cook vào ngày 1/9.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Các mẫu flagship sắp tới của Apple sẽ được trang bị chip A20 2nm đầy mạnh mẽ. iPhone 18 Pro nhiều khả năng sẽ sở hữu phần Dynamic Island nhỏ gọn hơn, camera có khẩu độ thay đổi và viên pin dung lượng lớn hơn.

Trong khi đó, iPhone Ultra sẽ là một chiếc điện thoại màn hình gập dạng ngắn và rộng, thiếu một số tính năng thường thấy trên các dòng flagship như Face ID hay camera tele.

Giá khởi điểm của iPhone 18 Pro có thể là 1.399 USD - 36,7 triệu đồng (tăng 300 USD - 7,8 triệu đồng so với bản tiền nhiệm) còn iPhone Ultra sẽ có giá từ 2.300 USD - 60,3 triệu đồng.

Gần đây, Apple đã triển khai chương trình cho thuê thiết bị, cho phép người dùng đăng ký sử dụng phần cứng với mức phí hàng tháng thấp. Điều này có thể thúc đẩy nhiều người sở hữu các thiết bị mới hơn so với trước đây.

iPhone Ultra được dự báo sẽ chiếm 25% thị phần điện thoại màn hình gập ngay trong năm nay, qua đó cho thấy sự mong đợi lớn của thị trường đối với sản phẩm này.