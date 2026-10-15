Cặp iPhone 18 Pro "hút khách" hơn bộ đôi iPhone 17 Pro năm ngoái

Hiện tại, các nhà phân tích trong ngành đang đưa ra những tín hiệu trái chiều: doanh số bán các mẫu iPhone 18 Pro tại Trung Quốc mạnh hơn so với các mẫu iPhone 17 Pro nhưng đồng thời lại có thông tin cho rằng Apple đang cắt giảm đơn đặt hàng linh kiện do nhu cầu yếu. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích tại JP Morgan cho rằng không có gì đáng lo ngại.

iPhone 18 Pro và iPhone 17 Pro.

Trong một bản tin gửi tới các nhà đầu tư, các chuyên gia nhận định rằng việc cắt giảm sản lượng cặp iPhone 18 Pro là một sự điều chỉnh khá bình thường của Apple sau một đợt ra mắt iPhone lớn. Các nhà đầu tư cho hay, nguyên nhân nằm ở chiến lược ra mắt chia làm nhiều đợt: Apple đã tung ra iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào tháng 9 và sẽ ra mắt các mẫu iPhone giá phải chăng hơn vào đầu năm sau.

Bản tin của JP Morgan xác nhận quan sát từ thị trường Trung Quốc: nhu cầu đối với các mẫu iPhone 18 Pro đang cao hơn so với các mẫu iPhone 17 Pro vào năm ngoái. Mức tăng không quá lớn nhưng vẫn cao hơn.

Thực tế là một số người đang chờ đợi mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn – thường là mẫu iPhone phổ biến nhất. Các chuyên gia dự báo, doanh thu iPhone sẽ giảm 2% do sự vắng mặt của mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn trong đợt này.

iPhone 18 Pro.

Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn lòng chờ đợi và điều này có thể đã thúc đẩy doanh số bán iPhone 18 Pro. Một điểm thú vị khác là thế hệ iPhone 17 Pro vẫn đang bán rất chạy dù không còn được bán trên trang web Apple.com.

Apple sắp có một đợt ra mắt quan trọng: mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của hãng - iPhone Duo sẽ chính thức lên kệ vào tuần tới. Các chuyên gia của JP Morgan dự đoán, đây sẽ là sản phẩm "hot" và sẽ đạt doanh số khoảng 8,5 triệu chiếc trước khi kết thúc năm. Trong khi đó, tổng lượng điện thoại màn hình gập xuất xưởng trên toàn cầu trong năm nay ​​sẽ dao động từ 20 đến 27 triệu chiếc.

Hiện tại, giá khởi điểm của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam lần lượt là 38,99 triệu đồng và 41,99 triệu đồng cho bản 256GB.

Trong khi đó, giá dự kiến của iPhone Duo sẽ là từ 64,99 triệu đồng cho bản 256GB tiêu chuẩn.