Vấn đề lớn khi mua iPhone mới mỗi năm

Một trong những vấn đề lớn nhất khi nâng cấp iPhone hằng năm là công nghệ không đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, trong khi giá thành sản phẩm lại ngày càng tăng.

iPhone không còn cải tiến quá nhiều sau mỗi thế hệ.

Lấy ví dụ về iPhone, Apple đã ra mắt iPhone 17 vào cuối năm 2025 với giá 799 USD. Tuy nhiên, do cuộc khủng hoảng bộ nhớ, giá của iPhone 17 đã tăng lên 899 USD vào tháng 9 vừa qua, thậm chí ngay cả khi bản kế nhiệm là iPhone 18 chưa ra mắt. Ngoài ra, các mẫu iPhone 17 Pro cũng tăng thêm 100 USD.

Vấn đề là, mỗi khi Apple phát hành một mẫu iPhone mới, họ thường nhắm đến những thế hệ cũ hơn để so sánh, thường khoảng 4 năm, để tạo ra sự khác biệt chú ý. Khi so sánh với iPhone 14 Pro, người dùng iPhone 18 Pro sẽ thấy nhiều cải tiến như hệ thống camera tốt hơn, chip xử lý nhanh hơn và thời lượng pin dài hơn. Tuy nhiên, những nâng cấp này sẽ không đáng kể khi người dùng so sánh iPhone 18 Pro với iPhone 17 Pro, ngay cả khi iPhone 18 Pro có chip xử lý tốt hơn và thời lượng pin dài hơn.

Để tạo sự hấp dẫn, người dùng có thể phải chi nhiều tiền hơn cho công nghệ mới, như iPhone Duo với giá 1.999 USD (tại Việt Nam là 65 triệu đồng). Đây là chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple, mặc dù không phải là một sản phẩm mới mẻ đối với người dùng Android, khi Samsung đã bán điện thoại gập được 8 thế hệ trong hơn 8 năm qua.

iPhone Duo hấp dẫn, nhưng giá bán không hề rẻ, thậm chí một số sản phẩm gặp lỗi chỉ sau vài giờ sử dụng.

Thời điểm nào là hợp lý để nâng cấp iPhone?

Nếu đang sở hữu iPhone 17 Pro, việc nâng cấp lên các mẫu iPhone đời mới hơn như iPhone 18 Pro hoặc iPhone Duo được xem là một sự lãng phí. Lý do đơn giản vì, việc triển khai các tính năng mới thường đi kèm với chi phí cao. Đặc biệt, một sản phẩm “thế hệ đầu tiên” như iPhone Duo có giá từ 1.999 USD thực sự rất cao so với nhiều người. Ngay cả khi Apple cung cấp các chương trình cho thuê iPhone hay thu cũ đổi mới, giá cho mẫu iPhone mới vẫn có thể khiến nhiều người phải cân nhắc kỹ trước khi nâng cấp.

Đây là lý do tại sao nhiều khách hàng vẫn giữ lại iPhone cũ. Mọi thứ đều trở nên đắt đỏ hơn, trong khi sự đổi mới diễn ra chậm rãi. Ví dụ, iPhone 14 Pro đã được trang bị camera chính Fusion 48 MP, nhưng phải mất ba năm để Apple hoàn tất nâng cấp các cảm biến của camera siêu rộng và tele lên 48 MP. Nếu người dùng chờ ba đến bốn năm để nâng cấp, họ mới thực sự thấy cải tiến.

Cuối cùng, các yếu tố bên ngoài như cuộc khủng hoảng bộ nhớ cũng ảnh hưởng đến lịch trình đổi mới của các công ty. Một số sản phẩm bị trì hoãn hoặc giảm chất lượng để tránh tăng giá mạnh hơn nữa.

Người dùng được khuyến cáo chỉ nên nâng cấp iPhone mới sau mỗi 3-4 năm/lần.

Tóm lại, việc nâng cấp iPhone mỗi năm không còn là lựa chọn hợp lý trong bối cảnh công nghệ hiện nay, vì vậy người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định thay đổi thiết bị của mình.