Apple chi 400 triệu USD để sản xuất linh kiện iPhone tại Mỹ

Apple đã chính thức công bố kế hoạch tăng cường sản xuất trong nước thông qua việc hợp tác với bốn đối tác mới trong khuôn khổ chương trình trị giá 400 triệu USD kéo dài 14 năm, dự kiến triển khai đến năm 2030. Động thái này nhằm mở rộng việc sản xuất linh kiện và vật liệu cho iPhone cùng các sản phẩm khác ngay tại Mỹ.

Chương trình có tên American Manufacturing Program (AMP) là một phần trong chiến lược dài hạn của Apple nhằm giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng quốc tế. Trong giai đoạn mới, Apple sẽ hợp tác với Bosch, Cirrus Logic, TDK và Qnity Electronics.

CEO Apple - Tim Cook và Tổng thống Mỹ - Donald Trump.

Theo Apple, các đối tác này sẽ tham gia sản xuất nhiều loại linh kiện quan trọng, từ cảm biến, vi mạch tích hợp đến công nghệ bán dẫn. Đây đều là những thành phần cốt lõi trong các thiết bị như iPhone và iPad.

Trong số các đối tác, TDK – công ty đã hợp tác với Apple khoảng 30 năm sẽ lần đầu tiên sản xuất cảm biến tại Mỹ. Bosch cùng TSMC sẽ sản xuất vi mạch tích hợp tại cơ sở ở Camas, bang Washington. Các linh kiện của Bosch liên quan tới những tính năng an toàn như Crash Detection trên iPhone.

Ngoài ra, Cirrus Logic phối hợp với GlobalFoundries phát triển công nghệ bán dẫn mới tại cơ sở ở Malta, bang New York. Các linh kiện này được sử dụng cho hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID trên iPhone và iPad.

Tiếp nữa, Qnity Electronics cùng HD MicroSystems sẽ cung cấp vật liệu và công nghệ phục vụ sản xuất bán dẫn. Apple cho rằng các hợp tác này có thể hỗ trợ cho các ứng dụng liên quan đến trí tuệ nhân tạo trong tương lai.

Trước đó, Apple đã triển khai kế hoạch đầu tư lớn hơn trị giá 600 tỷ USD trong 4 năm với sự tham gia của nhiều đối tác như Amkor, Broadcom, Corning, GlobalFoundries, Samsung hay Texas Instruments.

Phần lớn các đối tác trong chương trình mới đều là những công ty đã có quan hệ hợp tác lâu dài với Apple hoặc từng nhận hỗ trợ từ hãng trong các dự án trước đây.

"Nhà Táo" cũng đã có một số hoạt động sản xuất tại Mỹ như lắp ráp Mac Pro tại Texas trong khoảng 18 năm qua và gần đây là kế hoạch sản xuất Mac mini trong nước.

Việc mở rộng sản xuất tại Mỹ diễn ra khi các chính sách thuế quan và ưu đãi đang khuyến khích doanh nghiệp đưa hoạt động sản xuất trở lại nội địa. Apple đã hưởng lợi từ một số chính sách miễn trừ thuế trong quá trình triển khai các kế hoạch này.

Việc tăng cường sản xuất tại Mỹ có thể giúp "Táo Khuyết" kiểm soát tốt hơn chuỗi cung ứng, từ đó giảm rủi ro gián đoạn và ổn định nguồn cung sản phẩm.

Đối với người dùng, điều này có thể góp phần cải thiện khả năng tiếp cận sản phẩm, đồng thời hỗ trợ việc phát triển các tính năng mới, đặc biệt trong lĩnh vực AI và phần cứng cao cấp.