Apple có thể thống trị thị trường smartphone màn hình gập nhờ điều này

Hiện tại, Samsung vẫn được dự đoán giữ vị trí dẫn đầu thị trường điện thoại màn hình gập trong năm 2026 với khoảng 31% thị phần toàn cầu. Tuy nhiên, con số này giảm đáng kể so với mức khoảng 40% của năm 2025.

Trong khi đó, Apple được dự báo có thể đạt khoảng 28% thị phần ngay trong năm đầu tiên ra mắt sản phẩm. Nếu dự đoán này chính xác, khoảng cách giữa hai hãng chỉ còn khoảng 3%, tạo tiền đề cho sự thay đổi vị trí dẫn đầu trong các năm tiếp theo.

Apple có thể tạo ảnh hưởng ngay từ thế hệ đầu

Việc một thiết bị thế hệ đầu có thể đạt gần 30% thị phần là điều hiếm gặp trong ngành smartphone. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Apple có lợi thế nhất định khi bước vào thị trường điện thoại màn hình gập.

Một trong những yếu tố được nhắc tới là kinh nghiệm của Apple trong việc tối ưu phần mềm cho màn hình lớn, đặc biệt với iPadOS. Điều này có thể giúp hãng mang lại trải nghiệm sử dụng ổn định hơn trên thiết bị màn hình gập.

Ngoài ra, mức giá của iPhone Fold cũng được kỳ vọng sẽ tương đương với các mẫu Galaxy Z Fold hiện tại. Nếu giá bán không quá chênh lệch, thiết bị của Apple có thể cạnh tranh trực tiếp với dòng sản phẩm của Samsung.

Tuy vậy, các dự báo hiện vẫn mang tính tham khảo do Apple chưa công bố chính thức sản phẩm và phản ứng của thị trường vẫn là yếu tố khó đoán.

Các hãng khác có thể mất thị phần

Sự xuất hiện của Apple sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường điện thoại màn hình gập, không chỉ riêng Samsung.

Huawei được dự báo giảm thị phần từ 30% xuống còn khoảng 23% trong năm 2026. Motorola có thể giảm từ 12% xuống còn 8%, Honor có thể giảm mạnh từ 7% xuống chỉ còn khoảng 3%.

Google, vốn có thị phần nhỏ khoảng 2% trong năm trước được dự báo tiếp tục giảm xuống khoảng 1%.

Tuy nhiên, việc giảm thị phần không đồng nghĩa với giảm doanh số tuyệt đối. Thị trường điện thoại màn hình gập được dự báo tăng trưởng khoảng 20% trong năm 2026, một phần nhờ sự tham gia của Apple.

Hiện chưa có số liệu cụ thể về tổng số thiết bị màn hình gập được bán ra trong năm 2025 và dự kiến năm 2026. Do đó, mục tiêu sản xuất khoảng 20 triệu chiếc iPhone Fold mà một số nguồn tin đề cập vẫn chưa thể xác nhận.

Khả năng thay đổi vị trí dẫn đầu trong tương lai

Nếu các dự báo hiện tại chính xác, thị trường điện thoại màn hình gập có thể chứng kiến sự cạnh tranh sát sao giữa Apple và Samsung ngay trong năm 2026.

Một số nhà phân tích cho rằng Apple có thể vượt Samsung trong năm 2027, tùy thuộc vào hiệu suất bán hàng của thế hệ iPhone Fold đầu tiên và các sản phẩm tiếp theo.

Trong khi đó, Samsung vẫn tiếp tục phát triển dòng Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip, đồng thời thử nghiệm các thiết kế mới. Các hãng khác như Huawei và Motorola cũng duy trì vị thế trong nhóm cạnh tranh phía sau.

Sự tham gia của Apple sẽ thúc đẩy cạnh tranh trong phân khúc điện thoại màn hình gập, có thể mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người dùng trong thời gian tới.