Apple sắp hồi sinh chiếc iPhone tưởng chừng đã bị khai tử?

Dòng iPhone đã trải qua nhiều thăng trầm trong những năm qua. Trong khi các mẫu iPhone cơ bản và Pro ghi nhận doanh số khả quan, các mẫu iPhone mini và Plus lại không được thị trường đón nhận. Điều này đã dẫn đến quyết định ngừng sản xuất các mẫu này sự xuất hiện của iPhone Air.

Liệu iPhone 16 Plus sắp có phiên bản kế nhiệm?

Dẫu vậy, thành viên mới của gia đình iPhone này cũng không đạt được thành công như mong đợi, buộc nhà sản xuất iPhone đang xem xét kế hoạch đưa một số ý tưởng cũ trở lại, bao gồm việc ra mắt iPhone 18 Plus. Thông tin này được đưa ra bởi nhà phân tích Tim Long và được dẫn lại bởi MacRumors.

Báo cáo của Long chỉ ra rằng, Apple dự kiến sẽ giới thiệu hai thiết bị mới cùng với mẫu iPhone 18 cơ bản vào tháng 3 năm sau. Trong số đó, có thể có một bất ngờ lớn: một phiên bản iPhone 18 cấp thấp hơn, mà cụ thể là iPhone 18 Plus hoặc iPhone Air 2. Điều thú vị, đây là lần đầu tiên thông tin về iPhone 18 Plus được đề cập, mặc dù chưa rõ liệu Long chỉ đang suy đoán hay có thông tin từ các nguồn cung ứng.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho biết Apple có thể ra mắt iPhone Fold vào tháng 12 năm nay, chỉ vài tháng sau khi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max dự kiến ra mắt vào tháng 9. Sự thay đổi này tương tự như lịch trình ra mắt của iPhone 8 và 8 Plus trước iPhone X vào năm 2017.

iPhone 16 Plus đã được thay thế bằng iPhone Air.

Nếu iPhone 18 Plus được ra mắt, đây sẽ là một sự trở lại bất ngờ cho một trong những mẫu điện thoại ít được ưa chuộng nhất của Apple. Công ty đã phát hành iPhone 14 Plus, iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus sau khi iPhone 12 mini và iPhone 13 mini không thu hút được sự chú ý.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của iPhone 18 Plus hoàn toàn có cơ sở khi một số báo cáo gần đây cho biết iPhone Air có doanh số còn kém hơn cả iPhone 16 Plus. Một số nguồn tin khác cho rằng iPhone Air chỉ là phiên bản đặc biệt hoặc sẽ được phát hành không thường xuyên, tương tự như iPhone SE.

Dẫu vậy, với việc chưa có ai đề cập đến khả năng quay trở lại của iPhone Plus khiến thông tin từ Long có thể không cao. Đặc biệt, việc trở lại một ý tưởng đã không thành công trước đây có vẻ không hợp lý đối với một công ty như Apple.