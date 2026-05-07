Apple và cái giá của một thiết kế quá tham vọng

Dưới sự lãnh đạo của cựu giám đốc thiết kế Jony Ive, Apple đã gặp nhiều vấn đề với phần cứng. Ví dụ, chuột Magic Mouse có cổng sạc ở phía dưới, và từ năm 2016 đến 2021, công ty dường như chỉ tập trung vào chuẩn kết nối USB-C.

Bàn phím kiểu cánh bướm xuất hiện trên MacBook trong giai đoạn từ 2015 đến 2019.

Nhưng có lẽ bàn phím kiểu cánh bướm là một trong những thiết kế mà Apple muốn quên nhất. Thậm chí, thiết kế này đã dẫn đến một vụ kiện tập thể, khiến Apple phải chi tới 50 triệu USD do khả năng hỏng hóc của nó ngay cả với những hạt bụi nhỏ hay mảnh vụn.

Đây được xem là một trong những khoảnh khắc thất bại hiếm hoi của Apple sau thời kỳ phục hưng vào những năm 2000. Mặc dù bàn phím kiểu cánh bướm đã được trang bị trên các máy MacBook từ năm 2015 đến 2019, Apple đã quyết định loại bỏ nó vào năm 2020, khi chuyển sang sử dụng chip xử lý tự sản xuất.

Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này không chỉ là chi phí từ vụ kiện, mà còn do độ bền kém của bàn phím. Bụi bẩn và mảnh vụn có thể làm hỏng phím, và người dùng không có cách nào sửa chữa hiệu quả. Để khắc phục, Apple đã cố gắng cải tiến thiết kế với nhiều lớp bảo vệ hơn, nhưng vẫn không đủ để cứu vãn tình hình.

Sự thất bại của một thiết kế đầy tham vọng

Bàn phím kiểu cánh bướm có thiết kế mỏng hơn 40% so với các phiên bản trước, dẫn đến việc dễ bị hỏng khi người dùng nhấn quá mạnh. Theo trang The Verge, vấn đề này đủ nghiêm trọng để dẫn đến vụ kiện tập thể, và vào năm 2023, Apple đã bồi thường cho những người dùng bị ảnh hưởng, với một số người nhận được tới 395 USD.

Kể từ năm 2020, Apple đã chuyển sang sử dụng bàn phím Magic Keyboard ổn định hơn. Việc loại bỏ bàn phím kiểu cánh bướm là một quyết định dễ dàng cho công ty, mặc dù Apple hiếm khi từ bỏ sản phẩm chỉ vì khiếu nại của khách hàng.

Ngoài bàn phím kiểu cánh bướm, lịch sử của Apple còn ghi nhận nhiều sản phẩm thất bại khác như máy chơi game Pippin và các mẫu máy tính không thành công trong cuộc cạnh tranh với thị trường PC. Bàn phím kiểu cánh bướm không phải là thất bại duy nhất của Apple trong thế kỷ 21 khi người dùng iPhone 4 cũng từng gặp phải vấn đề về tín hiệu kém, dẫn đến một bức thư cảnh báo từ công ty.