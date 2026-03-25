Apple vẫn trụ thành công tại thị trường lớn nhất thế giới

Thị trường smartphone toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt do chi phí linh kiện tăng và nhu cầu tiêu dùng suy yếu. Tuy nhiên, Apple lại ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý tại Trung Quốc – thị trường lớn nhất thế giới. Diễn biến này đi ngược xu hướng chung khi phần lớn các hãng khác đang sụt giảm doanh số.

Theo các ước tính ban đầu cho quý I/2026, tổng lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu có khả năng giảm so với cùng kỳ năm trước. Tại Trung Quốc, thị trường cũng được dự báo suy giảm trong giai đoạn đầu năm do sức mua yếu và hiệu quả không cao của các chương trình khuyến mãi dịp Tết Nguyên đán.

iPhone 17 trở thành động lực tăng trưởng

Đáng chú ý, Apple đạt mức tăng trưởng khoảng 23% tại Trung Quốc trong 9 tuần đầu năm 2026. Dù không thể quy toàn bộ kết quả này cho một sản phẩm nhưng iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn được xem là yếu tố đóng góp chính.

iPhone 17 có màn hình 6,3 inch và được bán ở giá mức cạnh tranh trong giai đoạn đầu năm nhờ các chương trình giảm giá từ nền tảng thương mại điện tử. Những yếu tố này giúp iPhone 17 tiếp cận được nhiều nhóm người dùng hơn tại Trung Quốc.

Trên phạm vi toàn cầu, iPhone 17 cũng được dự đoán có thể tiếp tục nằm trong nhóm smartphone bán chạy nhất năm 2026, tương tự các phiên bản tiền nhiệm.

Đáng chú ý, mức tăng trưởng của Apple diễn ra trong khi toàn thị trường Trung Quốc giảm khoảng 4% trong hai tháng đầu năm. Điều này cho thấy sự khác biệt trong hiệu suất kinh doanh giữa Apple và các "đối thủ".

Tuy nhiên, thị trường được dự báo vẫn tiếp tục chịu áp lực trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5, sau đó có thể cải thiện nhẹ từ đầu tháng 6.

Cạnh tranh tại Trung Quốc vẫn còn nhiều biến số

Dù ghi nhận tăng trưởng, Apple chưa chắc đã dẫn đầu thị trường Trung Quốc trong quý I/2026. Năm 2025, hãng chỉ đứng thứ năm về thị phần, sau Huawei, Oppo, Xiaomi và Vivo.

Khoảng cách giữa các hãng không quá lớn nhưng việc vượt qua toàn bộ đối thủ trong thời gian ngắn vẫn là thách thức. Trong đó, Huawei là "đối thủ" đáng chú ý nhất nhờ khả năng kiểm soát chi phí tốt hơn thông qua chuỗi cung ứng nội địa.

Trong khi đó, Oppo và Vivo đã điều chỉnh giá một số sản phẩm nhằm chuẩn bị cho các dòng smartphone mới có giá cao hơn. Động thái này có thể ảnh hưởng đến doanh số ngắn hạn và tạo cơ hội cho các thương hiệu khác, trong đó có Apple.

Chiến lược của Apple là tập trung vào việc kiểm soát chuỗi cung ứng và hấp thụ một phần chi phí tăng thay vì chuyển hoàn toàn sang người tiêu dùng. Cách tiếp cận này giúp hãng duy trì mức giá cạnh tranh khi chi phí sản xuất tăng.

Khả năng thay đổi thứ hạng trong năm 2026

Trong năm 2025, Apple đã tiến sát vị trí dẫn đầu tại Trung Quốc khi chỉ kém Huawei khoảng 0,2% thị phần. Với mức tăng trưởng đầu năm 2026, khả năng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng là có cơ sở.

Tuy nhiên, thị trường smartphone Trung Quốc vẫn còn biến động mạnh, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giá bán, chiến lược sản phẩm và sức mua của người tiêu dùng. Điều này khiến cục diện cạnh tranh giữa các hãng lớn vẫn chưa thể xác định rõ ràng trong ngắn hạn.