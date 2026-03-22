Tin vui cho người dùng máy tính Windows 11 nhờ… Apple

Trong khuôn khổ cam kết nâng cao chất lượng hệ điều hành, Microsoft cho biết họ đang làm việc để giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên, cải thiện khả năng phản hồi và tối ưu hóa hiệu quả bộ nhớ. Mục tiêu của Microsoft là làm cho Windows hoạt động nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, ngay cả trên những thiết bị tầm trung.

Máy tính Windows 11 sẽ không còn yêu cầu RAM quá cao như trước đây nữa.

Đây là điều quan trọng hơn bao giờ hết khi ngành công nghiệp công nghệ đang thay đổi nhanh chóng. Apple đã chứng minh rằng 8 GB bộ nhớ RAM có thể đủ cho các tác vụ hàng ngày trên các thiết bị như MacBook Air M1 và MacBook Neo mới ra mắt nhờ vào khả năng tối ưu hóa mạnh mẽ và kiến trúc bộ nhớ thống nhất. Theo thử nghiệm của Tom's Guide, macOS có thể sử dụng ít RAM hơn đáng kể so với Windows cho cùng một khối lượng công việc.

Trong khi đó, các máy tính xách tay chạy Windows thường dựa vào yêu cầu sức mạnh lớn, như nhiều RAM hơn và nhiều tiến trình hơn, để duy trì hiệu năng. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đang gặp khó khăn, đặc biệt khi giá RAM tăng cao và các nhà sản xuất muốn tung ra những chiếc máy tính giá rẻ hơn. Nếu Windows 11 không thể hoạt động mượt mà trên các hệ thống có RAM 8 GB, các máy tính xách tay giá rẻ có thể trở nên lỗi thời ngay cả trước khi được bán ra.

Microsoft đang thực hiện những thay đổi gì trong Windows 11?

Để giải quyết vấn đề, Microsoft đang cố gắng giảm dung lượng bộ nhớ cơ bản của hệ điều hành giúp giải phóng thêm RAM cho các ứng dụng và cải thiện khả năng phản hồi tổng thể. Điều này sẽ giúp khởi chạy ứng dụng nhanh hơn, điều hướng mượt mà hơn và nâng cao hiệu suất trong các tác vụ hàng ngày như duyệt tập tin.

Tất cả nhờ sự xuất hiện của chiếc MacBook giá rẻ này.

Ngoài ra, các thành phần cốt lõi như File Explorer cũng sẽ được cải tiến với thời gian tải nhanh hơn và thao tác tệp đáng tin cậy hơn. Microsoft cũng đang lên kế hoạch giảm độ trễ trong các tương tác hàng ngày, bao gồm cả menu Start, bằng cách chuyển nhiều thành phần cốt lõi sang WinUI 3 giúp giao diện phản hồi nhanh hơn.

Liệu những cải tiến này có đủ để sánh ngang với mức độ tối ưu hóa của Apple hay không vẫn còn là một câu hỏi mở. Tuy nhiên, nếu Microsoft thành công, chúng ta có thể chứng kiến một làn sóng máy tính xách tay Windows giá rẻ mới mà không hề mang lại cảm giác kém cỏi để tạo ra sự cạnh tranh thực sự cho những chiếc MacBook RAM 8 GB.