Apple bồi thường 250 triệu USD cho người dùng iPhone

Hôm 5/5, Apple giải quyết một vụ kiện của cổ đông, đồng ý trả 250 triệu USD cho những khách hàng tại Mỹ đủ điều kiện đã mua iPhone 16 và một số mẫu iPhone 15 trong một khoảng thời gian nhất định.

Đây là một bước lùi đối với Apple, vốn đang chật vật tích hợp các tính năng AI tạo sinh lên iPhone. Hệ thống Apple Intelligence từng được quảng bá rầm rộ chỉ ra mắt một phần trên dòng iPhone 16 vào tháng 9/2024.

Một số tính năng được cập nhật sau, trong khi những tính năng khác, như trợ lý ảo Siri nâng cấp, bị trì hoãn qua năm 2025 và hiện vẫn chưa có mặt trên thiết bị.

Điều này dẫn đến các vụ kiện tập thể cáo buộc Apple trình bày sai lệch về năng lực AI của iPhone, nguyên nhân chính dẫn đến thỏa thuận dàn xếp lần này. Tuy nhiên, như một phần của thỏa thuận, Apple phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Khi được yêu cầu bình luận, Apple đã trích dẫn hàng chục tính năng được giới thiệu kể từ khi ra mắt Apple Intelligence, bao gồm trí thông minh thị giác, dịch trực tiếp, công cụ viết, tạo biểu tượng cảm xúc và xóa vật thể.

"Apple đã đạt được thỏa thuận dàn xếp để giải quyết các khiếu nại liên quan đến sự sẵn có của hai tính năng bổ sung. Chúng tôi giải quyết vấn đề này để tiếp tục tập trung vào những gì mình làm tốt nhất, mang đến các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo nhất cho người dùng", một người phát ngôn của Apple cho biết.

Bất kỳ ai sống tại Mỹ đã mua điện thoại thuộc dòng iPhone 16, iPhone 16E, iPhone 15 Pro hoặc iPhone 15 Pro Max từ ngày 10/6/2024 đến ngày 29/3/2025 đều có thể yêu cầu bồi thường từ quỹ dàn xếp 250 triệu USD.

Số tiền thấp nhất là 25 USD cho mỗi thiết bị, có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc vào số lượng người đăng ký nhận phần của họ. Khoản bồi thường tối đa là 95 USD mỗi thiết bị.

Trọng tâm của các khiếu nại tập thể là cáo buộc quảng cáo của Apple tập trung vào một số tính năng Apple Intelligence không ra mắt cùng thiết bị iPhone 16 hoặc không xuất hiện dưới dạng bản nâng cấp trên iPhone 15 Pro và Pro Max.

Thỏa thuận nêu rõ: "Apple bị cáo buộc đã làm bão hòa thị trường bằng các quảng cáo lừa dối, xúi giục người tiêu dùng mua iPhone dựa trên lời hứa về một số tính năng Siri nâng cao".

Apple hiện vẫn chưa cung cấp các tính năng Siri nâng cao này. Tuy nhiên, vào tháng 1, hãng thông báo sẽ sử dụng các mô hình AI Gemini và công nghệ điện toán đám mây của Google để hỗ trợ nâng cấp trợ lý ảo trên thiết bị.

(Theo Cnet)