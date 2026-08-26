Anjier ra mắt loạt máy lọc nước mới, có dòng X3 âm tủ nhỏ gọn

Trong đó, Anjier X3 được thiết kế theo hướng tối giản, phù hợp với những khu vực gầm tủ hạn chế diện tích. Sản phẩm vẫn hướng đến hiệu suất lọc ổn định cho nhu cầu sử dụng nước hằng ngày, trong khi lõi RO có tuổi thọ lên đến 3 năm theo thông số kỹ thuật.

X3 là máy lọc nước âm tủ với thiết kế không bình chứa siêu mỏng, giúp tối ưu không gian bếp và mang lại nguồn nước tươi tinh khiết. Sở hữu hệ thống lọc 4 cấp chuyên sâu cùng vòi nước chuẩn không chì, X3 được quảng cáo có khả năng loại bỏ vi khuẩn và các loại thuốc kháng sinh, bảo vệ sức khỏe.

Anjier X3.

Còn máy lọc nước bù khoáng nóng và lạnh để bàn T4 là sản phẩm nổi bật với phiên bản bình chứa nước đầu vào. Thiết bị sử dụng lõi lọc ROC Composite, tích hợp màng RO và than hoạt tính. Sau quá trình loại bỏ tạp chất, nguồn nước được bổ sung khoáng Strontium (Sr), qua đó góp phần cải thiện vị nước và cung cấp thêm khoáng chất.

T4 cung cấp ba lựa chọn nước nóng, lạnh và nguội, đồng thời cho phép điều chỉnh nhiệt độ từng 1 độ C. Máy cũng kết hợp công nghệ lọc RO với khử trùng UVC, nhằm duy trì nguồn nước đầu ra ổn định để uống trực tiếp. Phiên bản bình chứa giúp người dùng sử dụng thiết bị mà không cần lắp đặt phức tạp hoặc cải tạo đường nước.

Bên cạnh đó, Anjier còn giới thiệu A7 SE, mẫu máy lọc nước âm tủ bếp hướng đến nhu cầu sử dụng đồng thời nước uống và nước phục vụ nấu ăn, sinh hoạt. Sản phẩm được trang bị hai hệ lọc độc lập, cho phép phân tách nguồn nước uống trực tiếp với nguồn nước có công suất lớn dành cho các nhu cầu khác trong gia đình. A7 SE sử dụng công nghệ lõi lọc RO 2.0 với tuổi thọ lõi RO được công bố lên đến 5 năm.

Danh mục sản phẩm mới có đầu lọc nước tại vòi CF30, hướng đến các nhu cầu như rửa rau quả, sơ chế thực phẩm và vệ sinh cá nhân. Thiết bị sử dụng hệ thống lọc 8 tầng kết hợp công nghệ diệt khuẩn APCM, hỗ trợ loại bỏ clo dư, rỉ sét, bùn đất và vi khuẩn. CF30 không sử dụng điện và không tạo ra nước thải trong quá trình vận hành.

Về giá bán, T4 và A7 SE cùng có giá niêm yết 15,99 triệu đồng, X3 ở mức 9,99 triệu đồng, trong khi CF30 có giá 890.000 đồng.