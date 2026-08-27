Xe tự hành NASA có phát hiện chấn động về quá khứ của Sao Hỏa

Các dữ liệu do xe tự hành Curiosity của NASA thu thập từ cấu trúc các vết nứt bùn cổ xưa đã cung cấp bằng chứng rõ nét về những chu kỳ luân chuyển nước lặp đi lặp lại. Giới khoa học đưa ra giả thuyết rằng những vết nứt sâu này đã duy trì nguồn nước theo mùa trong suốt hàng triệu năm trên bề mặt Hành tinh Đỏ. Tác giả William Rapin chia sẻ với trang tin Space rằng việc phát hiện ra loại đá đặc biệt chưa từng thấy này là một bước tiến vô cùng bất ngờ.

Những vết nứt bùn được hình thành sau nhiều chu kỳ khô ướt diễn ra trong nhiều năm trên Sao Hỏa.

Trước đây, giới nghiên cứu chỉ suy đoán về tiềm năng sinh tồn trên Sao Hỏa dựa trên các dòng chảy cổ xưa. Tuy nhiên, sự tồn tại của chu kỳ nước theo mùa đã chứng minh khả năng hình thành các hợp chất hữu cơ ban đầu cho sự sống là hoàn toàn khả thi. Điều này mở ra nhận định rằng môi trường của Sao Hỏa trong quá khứ từng có giai đoạn đủ điều kiện để dung dưỡng con người.

Nhà nghiên cứu William Rapin nhận định cộng đồng khoa học giờ đây không chỉ tìm kiếm xem sự sống có từng tồn tại hay không, mà còn bắt đầu truy vết cách thức sự sống hình thành trên Sao Hỏa. Dù vậy, giới chuyên gia vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác khiến khả năng duy trì sự sống trên hành tinh này suy giảm nghiêm trọng theo thời gian. Bài toán liệu môi trường lý tưởng trong quá khứ có thể được tái tạo lại hay không hiện vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.

Các phát hiện địa chất mới được xem là bước tiến quan trọng nhất suốt nhiều năm qua trong việc khám phá Hành tinh Đỏ. Mặc dù kế hoạch đưa con người lên định cư vẫn còn là một hành trình dài phía trước, những dữ liệu này đã củng cố niềm tin về tiềm năng định cư ngoài Trái Đất. Bằng chứng vững chắc về chu kỳ nước mang lại nền tảng quý giá cho các dự án thám hiểm không gian tiếp theo.

Hình minh họa hành tinh đỏ đang được NASA nhắm tới.

Việc giải mã toàn bộ bí ẩn lịch sử của Sao Hỏa sẽ đòi hỏi thêm nhiều thời gian và các cuộc khảo sát chuyên sâu trong tương lai. Sự hiện diện của các cấu trúc hỗ trợ sự sống cổ đại tiếp tục khẳng định vị thế ưu tiên của Sao Hỏa trong chiến lược khai phá vũ trụ của nhân loại. Giới khoa học kỳ vọng những chuyến thám hiểm tới sẽ tiếp tục vén màn bức tranh toàn cảnh về hành tinh láng giềng này.