Top 5 máy lọc nước RO cực sạch, dễ lắp, giá chưa tới 6 triệu đồng

Các dòng máy lọc nước RO dưới 6 triệu đồng đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ cân bằng giữa chi phí và hiệu quả. Không chỉ đảm bảo nước đầu ra an toàn, nhiều sản phẩm còn tích hợp thêm tiện ích như nóng – lạnh hoặc bổ sung Hydrogen, phục vụ đa dạng nhu cầu sinh hoạt.

1. Máy lọc nước Karofi KAQ-X18 11 lõi

Giá bán từ: 5,99 triệu đồng

Karofi KAQ-X18 được trang bị hệ thống 11 lõi lọc cùng màng RO công suất lọc 10 lít/giờ, giúp loại bỏ tới 99,99% vi khuẩn, kim loại nặng và tạp chất. Nước sau lọc có thể uống trực tiếp nhờ được bổ sung khoáng chất và cân bằng vị, phù hợp với nhu cầu sử dụng lâu dài của gia đình.

Sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Thiết kế tủ đứng gọn nhẹ giúp việc lắp đặt và di chuyển linh hoạt hơn. Giá bán của máy cũng nằm trong nhóm dễ tiếp cận với hiệu năng ổn định.

2. Máy lọc nước Hòa Phát HPN666 11 lõi

Giá bán từ: 5,99 triệu đồng

Máy lọc nước Hòa Phát HPN666 hướng đến trải nghiệm tiện nghi với khả năng cung cấp đồng thời nước nóng, nguội và lạnh trong cùng một thiết bị. Máy sử dụng hệ thống 11 lõi lọc RO kết hợp tạo Hydrogen, vừa đảm bảo nước sạch vừa hỗ trợ nâng cao chất lượng nước uống.

Đáng chú ý, máy lọc sử dụng công nghệ kháng khuẩn Nano Silver, có công suất lên tới 20 lít/ giờ, đáp ứng được các gia đình đông người. Thiết kế dạng tủ cao, phù hợp đặt cố định trong bếp hoặc phòng khách. Với mức giá chưa tới 6 triệu đồng, người dùng có thể tiết kiệm chi phí khi không cần mua thêm cây nước nóng lạnh riêng.

3. Máy lọc nước Kangaroo KG116I 10 lõi

Giá bán từ: 3,99 triệu đồng

Kangaroo KG116I là dòng máy lọc nước phù hợp với không gian nhỏ nhờ thiết kế gọn nhẹ, có thể lắp đặt dưới gầm bếp. Hệ thống 10 lõi lọc RO giúp loại bỏ các tạp chất cơ bản như cặn bẩn, clo và vi khuẩn trong nước sinh hoạt.

Mức giá của máy cũng thuộc nhóm thấp nhất trong phân khúc. Đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng lần đầu mua máy lọc nước hoặc gia đình ít người, ưu tiên chi phí và sự đơn giản.

4. Máy lọc nước Mutosi MP-S1011 10 lõi

Giá bán từ: 5,49 triệu đồng

Máy lọc nước Mutosi MP-S1011 sở hữu hệ thống 10 lõi lọc RO, đảm bảo nước đầu ra đạt tiêu chuẩn uống trực tiếp. Bên cạnh đó, máy tích hợp ba chế độ nước nóng – nguội – lạnh, đáp ứng đa dạng nhu cầu như pha trà, pha sữa hoặc giải khát nhanh.

Với mức giá khoảng 5,4 triệu đồng, sản phẩm mang lại sự cân bằng giữa hiệu năng và tiện ích. Thiết kế của máy cũng mang phong cách hiện đại, dễ sử dụng, phù hợp với gia đình muốn nâng cấp trải nghiệm sinh hoạt mà không cần đầu tư quá cao.

5. Máy lọc nước Kangaroo KG11A1 11 lõi

Giá bán từ: 4,79 triệu đồng

Máy lọc nước Kangaroo KG11A1 được trang bị hệ thống 11 lõi lọc RO kết hợp công nghệ Hydrogen, giúp cải thiện chất lượng nước uống theo hướng có lợi cho sức khỏe. Nước sau lọc không chỉ sạch mà còn có vị dễ uống hơn so với nước RO thông thường.

Máy không tích hợp nóng lạnh, nhờ đó tiết kiệm điện năng và giảm chi phí bảo trì. Và mặc dù có giá phải chăng, sản phẩm vẫn có công suất lọc lớn 18 lít/giờ, sử dụng màng lọc RO Vortex 100 GPD và được sản xuất tại Hàn Quốc, đảm bảo sử dụng lâu dài.