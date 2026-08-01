Roborock tung máy hút bụi có công suất tới 210W và khả năng đổ rác thông minh

Thay vì phải đổ hộp bụi sau mỗi lần dọn dẹp, Roborock H60 Hub Ultra là mẫu máy hút bụi có khả năng làm sạch không minh: Chỉ cần đặt máy lên dock rồi bấm nút, bụi sẽ tự động được hút vào túi chứa bên trong. Ở phân khúc khoảng 8 triệu đồng, đối thủ gần nhất của H60 Hub Ultra có lẽ là Dreame Air Station với giá nhỉnh hơn đôi chút nhưng lực hút chưa bằng một nửa (100AW so với 210AW).

Roborock H60 Hub Ultra.

Thiết kế

Roborock H60 Hub Ultra cho cảm giác chắc chắn ngay từ lần đầu trên tay. Thân máy hoàn thiện tốt, các lớp vỏ nhựa dày và khớp nối được cố định cứng cáp khi hoạt động. Dock sạc cũng khá cao lớn nhưng đổi lại mang đến sự ổn định, không bị xê dịch khi đặt hoặc lấy máy hút bụi ra.

Điểm đáng đánh giá cao ở sản phẩm này là cơ chế kết nối giữa máy và dock. Chỉ cần đưa máy vào đúng vị trí, hai chốt sẽ cố định khá chắc trước khi bắt đầu sạc và tự đổ rác. Trong quá trình sử dụng không gặp tình trạng máy bị tuột khỏi dock, nhưng bù lại khi lấy ra sẽ cần một lực kha khá.

Về điểm thiết kế nói trên, Roborock làm tốt hơn một trong đối thủ hiện nay là Dreame Air Station. Mẫu máy của Dreame nhỏ gọn và nhẹ hơn đáng kể nhưng lại khá ọp ẹp, mỏng manh và dễ xê dịch. Ngoài ra, cơ chế gắn máy lên dock của Air Station chủ yếu dựa vào nam châm từ tính nên đôi lúc chỉ cần va chạm nhẹ là máy sẽ rơi ra, đập xuống sàn nhà.

Ngoài ra, phải nói thêm, ngoài đầu hút chính, H60 Hub Ultra đi kèm 2 đầu hút nhỏ gọn cho mục đích hút bụi giường, nệm, sofa và trục máy có thể tăng giảm độ dài chỉ bằng một nút khóa nhẹ nhàng. Khi không sử dụng trục, người dùng có thể tháo hẳn ra để lắp đầu hút vào trực tiếp thân máy khá tiện dụng.

Bù lại, H60 Hub Ultra cũng có vài điểm chưa thật sự thuyết phục. Trọng lượng thân máy khoảng 1,8kg khiến việc hút bụi trên cao hoặc vệ sinh rèm cửa trong thời gian dài khá mỏi tay. Với nam giới đây không phải vấn đề lớn, nhưng người dùng nữ có thể sẽ khá bất tiện.

Công năng

Điểm mạnh nhất của H60 Hub Ultra nằm ở lực hút. Công suất hút 210AW cho khác biệt rõ khi hút bụi mịn, tóc và mảnh vụn trên sàn gạch cũng như sàn gỗ. Những hạt bụi nhỏ bám trong khe gạch hoặc lông thú cưng được xử lý ngay một lần mà không phải rê đầu hút qua lại.

Sau mỗi lần vệ sinh, chỉ trong vòng 10 giây kể từ khi bấm nút, bụi sẽ được hút vào túi chứa dung tích 3L nên người dùng sẽ không phải tiếp xúc trực tiếp với rác, đặc biệt là bụi mịn. Theo công bố, túi bụi có thể sử dụng trong nhiều tuần đến vài tháng tùy tần suất dọn dẹp, giúp giảm đáng kể số lần phải vệ sinh hộp bụi trên máy.

Hệ thống lọc 5 lớp kết hợp và công nghệ tách bụi 9-cyclone đảm bảo không để bụi phát tán ngược trở lại môi trường. Sau khoảng một tuần sử dụng hút bụi và đổ rác tự động liên tục, vị trí tiếp xúc giữa máy hút bụi và khoang chứa bụi vẫn sạch sẽ, không có bụi hay rác vướng lại, cho thấy khả năng tự đổ rác là rất đáng tin tưởng.

Máy còn được trang bị đèn chiếu ở đầu hút chính, hỗ trợ quan sát bụi dưới gầm bàn, gầm giường hoặc các khu vực thiếu sáng. Màn hình LED hiển thị chế độ hoạt động và dung lượng pin giúp việc theo dõi tình trạng máy khá thuận tiện. Người dùng chỉ việc tắt/mở máy bằng một nút nguồn, tăng giảm lực hút (3 mức) bằng một nút khác một cách nhẹ nhàng.

Viên pin dung lượng 2.964mAh, H60 Hub Ultra cho thời gian sử dụng tối đa khoảng 90 phút ở chế độ tiết kiệm. Khi chuyển sang mức hút mạnh, thời lượng giảm đáng kể nhưng dư sức vệ sinh một căn hộ 63m2 như trải nghiệm thực tế của người viết: Bắt đầu từ 100%, sau khoảng 10 phút vẫn còn trên 60%.

Nhìn chung, ở mức giá khoảng 8 triệu đồng, Roborock H60 Hub Ultra phù hợp với người ưu tiên hiệu năng làm sạch và sự tiện lợi của trạm tự đổ rác. Máy có lực hút rất mạnh, dock chắc chắn và thiết kế nhìn chung khá sang trọng, nhưng vẫn còn hạn chế là khá nặng so với các đối thủ như Dreame Air Station.