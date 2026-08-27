Đình Bắc lên Facebook khoe chiến tích vô địch Asian Cup 2026, dân mạng nức nở khen

Sau khi cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2026, Nguyễn Đình Bắc lên Facebook chia sẻ niềm vui với người hâm mộ. Bài đăng nhanh chóng nhận hàng chục nghìn lượt thích cùng hàng trăm lượt chia sẻ, kéo theo loạt lời chúc mừng dành cho tiền đạo trẻ.

Bài đăng nhận tương tác "khủng" của Facebook Đình Bắc.

Trên trang Facebook cá nhân có tích xanh, Nguyễn Đình Bắc đăng dòng trạng thái: “Việt Nam Vô Địch! ❤️❤️❤️ Đình Bắc cố lênnn! 🫡🫡🫡”. Cầu thủ sinh năm 2004 đính kèm hai hình ảnh nổi bật, gồm khoảnh khắc anh cùng đồng đội nâng cúp vô địch và poster vinh danh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Bài đăng nhanh chóng thu hút khoảng 69.000 lượt thích, 3.600 bình luận và 596 lượt chia sẻ sau một đêm. Phần bình luận trở thành nơi người hâm mộ, đồng đội và những người thân quen gửi lời chúc mừng đến Đình Bắc sau giải đấu đáng nhớ.

Tài khoản Tú Phở viết: “Vô địch rồi e ơi 🏆🏆 Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch ❤️❤️ Chúc mừng em và toàn đội đã chiến thắng 🇻🇳🇻🇳”.

Tài khoản Nguyễn Kim Thao gửi lời chúc ngắn gọn: “Chúc mừng e và toàn đội. ❤️”. Trong khi đó, tài khoản Huy Bụng Bự viết: “Chúc mừng em nhé”.

Tài khoản Tiến bày tỏ: “Quá tuyệt vời. Chúc mừng em và toàn đội nha”. Đậu Thị Loan cũng để lại lời nhắn: “Chúc mừng con và cả đội nhé” .

Loạt bình luận của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh người hâm mộ, một số gương mặt quen thuộc của bóng đá Việt Nam cũng xuất hiện trong phần bình luận. Tài khoản Nguyễn Hồng Phúc viết: “Chúc mừng em nhé 🎉😍” . Đỗ Hoàng Việt gửi lời chúc: “🏆🏆🏆 chúc mừng em zai. Mãi đỉnh”.

Thủ môn Đặng Văn Lâm cũng dành lời động viên cho người đàn em: “Tuyệt vời em zai ❤️🏆🇻🇳🇻🇳🇻🇳”. Bình luận này nhận 84 lượt thích và trở thành một trong những lời chúc nhận nhiều tương tác ở phần bình luận.

Ở một bình luận khác, thủ thành Đặng Văn Lâm tiếp tục viết: “Chúc mừng em iu nhé, quá ghê gớm 🏆🏆 ❤️❤️”. Tài khoản Trần Đức Trung nhận xét: “Chúc mừng đít nhôm. Thành quả xứng đáng của tập thể và cá nhân”.

Không chỉ chúc mừng chức vô địch, nhiều người còn nhắc đến những thành tích cá nhân của Đình Bắc. Tài khoản Vũ Chiến viết: “Chúc mừng em đạt được danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải nhé 🏆 🇻🇳❤️”. Trần Tâm bình luận: “Chúc mừng én zai ❤️”.

Tài khoản Hiền Đinh còn chia sẻ hình ảnh chúc mừng Đình Bắc và Xuân Son cùng giành danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026, khi cả hai cùng có 5 bàn thắng. Trong khi đó, tài khoản Đinh Hiền Anh viết: “Quá đỗi tự hào 🇻🇳🇻🇳🇻🇳”.

Trước đó, Đình Bắc cũng từng đăng dòng trạng thái thể hiện niềm tự hào dân tộc: “Việt Nam tôi đó 🇻🇳🇻🇳🇻🇳❤️❤️❤️”. Những chia sẻ liên tiếp cho thấy cảm xúc đặc biệt của tiền đạo trẻ sau hành trình cùng đội tuyển Việt Nam chinh phục chức vô địch.

Với màn trình diễn nổi bật tại giải đấu, Đình Bắc nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Từ những lời chúc mừng đơn giản đến các bình luận gọi anh là “em zai” hay “mãi đỉnh”, phần bình luận dưới bài đăng nhanh chóng trở thành một “cơn mưa” lời khen dành cho cầu thủ trẻ.