Top 5 máy lọc không khí cực mạnh, giá chưa tới 6 triệu đồng

Chất lượng không khí trong nhà đang trở thành mối quan tâm thường trực của nhiều gia đình, nhất là khi bụi mịn, mùi hôi, phấn hoa và lông thú cưng có thể “ẩn” trong phòng ngủ, phòng khách suốt cả ngày. Ở tầm giá dưới 6 triệu đồng, thị trường máy lọc không khí đã có nhiều lựa chọn đáng cân nhắc với thiết kế gọn, công suất tiêu thụ điện thấp, cảm biến tự động, nhiều lớp lọc và chế độ ngủ êm.

Hãy cùng tham khảo 5 gợi ý tuyệt vời dưới đây:

1. Cuckoo CAC-K1910FW 60W

Giá bán từ: 5,99 triệu đồng

Cuckoo CAC-K1910FW có mức tiêu thụ điện 60W, thuộc nhóm “cơ bắp” hơn trong danh sách này, phù hợp với người dùng cần máy chạy khỏe ở phòng khách hoặc không gian sinh hoạt có mật độ di chuyển cao. Lợi thế của các mẫu thiên về công suất là khả năng đẩy nhanh chu kỳ lọc, xử lý mùi và bụi trong thời gian ngắn hơn, đặc biệt hữu ích khi vừa nấu ăn, vừa dọn dẹp, hoặc nhà có trẻ nhỏ thường xuyên hoạt động.

Cuckoo CAC-K1910FW 60W.

Với ngân sách chưa tới 6 triệu đồng, người mua nên ưu tiên kiểm tra bộ lọc thay thế và chi phí vận hành theo năm. Một chiếc máy chạy mạnh nhưng “ăn” lọc đắt sẽ đội tổng chi phí sử dụng. CAC-K1910FW phù hợp với nhóm người dùng muốn cảm giác “lọc thấy ngay”, chạy tăng tốc khi cần và chấp nhận mức điện cao hơn một chút để đổi lấy tốc độ làm sạch.

2. LG PuriCare 360 Hit AS60GHWG0 41W

Giá bán từ: 5,99 triệu đồng

LG PuriCare 360 Hit AS60GHWG0 có mức tiêu thụ điện 41W, dễ chịu cho việc chạy nhiều giờ mỗi ngày. Điểm đáng chú ý của dòng PuriCare 360 là định hướng luồng gió và khả năng phủ đều không gian, giúp giảm tình trạng “lọc mạnh một góc, góc khác vẫn bí”. Với thói quen đặt máy ở trung tâm phòng hoặc gần khu vực sinh hoạt chính, kiểu thiết kế thổi gió đa hướng thường mang lại cảm giác không khí dễ chịu hơn, nhất là khi phòng có điều hòa.

LG PuriCare 360 Hit AS60GHWG0 41W.

Ngoài ra, nhà sản xuất còn trang bị cho máy cảm biến bụi mịn PM1.0 và cảm biến khí gas, phát hiện chính xác chất lượng không khí, đi kèm hệ thống đèn báo 4 cấp độ trực quan. Động cơ Inverter cũng giúp tiết kiệm điện năng, vận hành êm ái và ổn định trong thời gian dài. Nhìn chung, chiếc máy lọc không khí LG là lựa chọn đáng cân nhắc trong ngưỡng giá dưới 6 triệu đồng.

3. Philips AC2220/10 28W

Giá bán từ: 5,99 triệu đồng

Philips AC2220/10 có mức tiêu thụ điện 28W, nổi bật ở sự cân bằng giữa hiệu quả lọc và tính kinh tế khi vận hành dài hạn. Với gia đình có thói quen bật máy cả ngày hoặc chạy xuyên đêm trong phòng ngủ, điện năng tiêu thụ thấp là lợi thế rõ ràng. Quan trọng hơn, nhóm máy “ăn ít điện” thường được tối ưu cho vận hành êm, phù hợp người già, trẻ nhỏ hoặc người ngủ nhạy tiếng.

Philips AC2220/10 28W.

Về trải nghiệm công nghệ, người dùng nên chú ý các chế độ như ngủ, tự động, hoặc tăng tốc khi phát hiện bụi mùi. Ưu điểm của thiết bị chính là bộ lọc 3 lớp, lọc hiệu quả bụi siêu mịn PM0.003, vi khuẩn, mùi hôi và khói bếp.

4. Electrolux EP53-46UGA 40W

Giá bán từ: 5,95 triệu đồng

Electrolux EP53-46UGA tiêu thụ 40W, nằm ở khoảng giữa của danh sách, đủ “lực” để xử lý phòng sinh hoạt hoặc phòng ngủ lớn mà vẫn không quá nặng chi phí điện. Lợi thế của Electrolux thường đến từ triết lý thiết kế thực dụng: thao tác đơn giản, tập trung vào những thứ người dùng cần nhất như lọc bụi mịn, giảm mùi, vận hành ổn định.

Electrolux EP53-46UGA 40W.

Máy còn được trang bị các tính năng rất hữu ích như: diệt khuẩn (đèn UV), cảnh báo thay bộ lọc, khóa bảng điều khiển, báo chất lượng không khí,... hỗ trợ tốt nhu cầu sử dụng. Trong tầm giá chưa tới 6 triệu đồng, EP53-46UGA hợp với người dùng muốn một lựa chọn cân bằng, dễ dùng cho cả gia đình và không phải “học” quá nhiều chế độ.

5. Philips AC1715/20 27W

Giá bán từ: 5,79 triệu đồng

Philips AC1715/20 có mức tiêu thụ điện 27W, là một trong những mẫu “nhẹ điện” nhất trong danh sách, hướng đến nhu cầu lọc không khí thường nhật, đặc biệt ở phòng ngủ hoặc phòng làm việc cá nhân. Với mức tiêu thụ này, người dùng có thể duy trì máy chạy lâu hơn mà ít phải đắn đo hóa đơn điện, đồng thời phù hợp thói quen bật máy qua đêm để giảm bụi mịn.

Philips AC1715/20 27W.

Giá trị của máy nằm ở chỗ: chạy êm, tiết kiệm và dễ sử dụng qua màn hình cảm ứng. Tuy nhiên, nhược điểm của máy là lọc mùi chưa tốt.