Hết thời 'bóc phốt' trên mạng xã hội

Có một thực tế xảy ra trên mạng xã hội như Facebook, Tiktok… trong thời gian dài vừa qua là rất nhiều người vô tư “bóc phốt” người khác trên mạng.

Rất nhiều trường hợp đưa cả thông tin cá nhân người bị “bóc phốt” lên mạng xã hội như hình ảnh, họ tên, ảnh căn cước công dân…

"Bóc phốt" người khác trên mạng cẩn thận kẻo bị phạt nặng. Ảnh có dùng AI

Tuy nhiên, hành vi này giờ đây sẽ bị phạt nặng khi Nghị định số 330/2026/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân bắt đầu có hiệu lực từ 19/8.

Theo đó, tại điều 50 quy định về hành vi vi phạm quy định về công khai dữ liệu cá nhân, sẽ phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Công khai dữ liệu cá nhân gây xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu cá nhân; Công khai dữ liệu cá nhân khi chưa có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp pháp luật cho phép.

Theo quy định, mức phạt 50 triệu đồng ở trên là dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong khi đó nếu cá nhân vi phạm hành vi này sẽ phải đóng một nửa tiền phạt, tức là lên đến 25 triệu đồng.

Bên cạnh mức xử phạt, tổ chức hoặc cá nhân sẽ phải buộc gỡ bỏ, thu hồi dữ liệu cá nhân đã công khai đối với hành vi vi phạm

Ngoài ra, với các hành vi công khai dữ liệu cá nhân không có mục đích cụ thể, không thuộc trường hợp được phép công khai theo quy định pháp luật; công khai vượt quá phạm vi, loại dữ liệu cá nhân cần thiết cho mục đích công khai; công khai dữ liệu cá nhân nhưng không phản ánh đúng dữ liệu từ nguồn dữ liệu gốc; không kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc công khai dữ liệu cá nhân để bảo đảm tuân thủ đúng mục đích, phạm vi và quy định của pháp luật; không có biện pháp ngăn chặn việc truy cập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xóa, hủy hoặc các hành vi xử lý trái phép khác đối với dữ liệu đã công khai. Tổ chức, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Như vậy, việc vô tư đăng thông tin cá nhân người khác trên mạng xã hội khi chưa được sự cho phép là hành vi bị cấm và sẽ bị xử phạt nghiêm nếu người dùng vi phạm các hành vi này.