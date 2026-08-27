Vì sao điện gió hiệu quả nhưng ít gia đình lắp tuabin để phát điện?

Khi mà điện mặt trời dân dụng ngày càng trở nên phổ biến, điện gió lại nổi lên như một nguồn năng lượng xanh hiệu quả hơn, đặc biệt đối với các dự án quy mô lớn. Với nhiều lợi ích, nhiều người có thể đặt dấu hỏi về tại sao điện gió lại không được ưa chuộng trong các giải pháp điện dân dụng, mặc dù trên thị trường có những tuabin gió nhỏ có thể cung cấp đủ điện cho các thiết bị di động.

Điện gió hoạt động cả ban đêm, nhưng có nhiều hạn chế khiến khó phổ biến.

Theo các chuyên gia, năng lượng gió có hiệu suất cao hơn so với năng lượng mặt trời, với tỷ lệ hiệu suất đạt từ 20% đến 40%, trong khi điện mặt trời chỉ đạt từ 15% đến 23%. Tuy nhiên, việc lắp đặt tuabin gió không phải là lựa chọn khả thi cho nhiều hộ gia đình. Lý do vì tuabin gió cần được đặt ở độ cao khoảng 9 mét, điều này khiến chúng khó có thể được lắp đặt gần các khu vực đô thị. Hơn nữa, năng lượng gió chỉ hiệu quả ở những nơi có tốc độ gió trung bình từ 32 đến 48 km/h.

Nếu một ngôi nhà đáp ứng đủ các tiêu chí về vị trí và tốc độ gió, việc lắp đặt tuabin gió có thể là một ý tưởng khả thi? Lúc này, chi phí trở thành một yếu tố quan trọng được đưa ra xem xét. Hệ thống điện mặt trời có thể được tùy chỉnh dễ dàng để phù hợp với nhu cầu của hộ gia đình, trong khi lựa chọn về kích thước tuabin gió lại hạn chế hơn. Kết quả là, điện gió chỉ hợp lý cho những ngôi nhà có nhu cầu năng lượng lớn.

Chi phí cho việc lắp đặt tuabin gió đắt hơn nhiều pin mặt trời.

Về chi phí, một tuabin gió 5 kW có thể sản xuất khoảng 7.440 kWh mỗi năm, với giá từ 4.000 đến 8.000 USD (hay từ 104 đến 208 triệu đồng) cho mỗi kilowatt. Điều đó có nghĩa là để cung cấp 10.000 kWh mỗi năm, chi phí lắp đặt có thể lên tới 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng). So với năng lượng mặt trời, lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời 10 kW chỉ tốn khoảng 25.000 USD (650 triệu đồng) và dễ dàng hơn trong việc lắp đặt.

Vì vậy, không khó hiểu khi điện gió chưa trở thành lựa chọn phổ biến cho các hộ gia đình. Chi phí đầu tư cao và thời gian hoàn vốn lâu dài là những rào cản lớn đối với việc áp dụng công nghệ này. Trong khi đó, điện mặt trời lại mang đến giải pháp tiết kiệm hơn và dễ dàng hơn trong việc triển khai.