Máy lọc không khí đầu tiên dành cho trẻ sơ sinh, tích hợp tiếng ồn trắng

Hãng Levoit vừa công bố máy lọc không khí Sprout chuyên biệt cho trẻ sơ sinh, khi tích hợp tiếng ồn trắng với nhiều âm thanh dịu nhẹ như tiếng gió, tiếng mưa, tiếng nước chảy, tiếng sóng vỗ, tiếng chim hót,... Âm thanh ổn định và êm ái này được hãng quảng cáo là sẽ góp phần xoa dịu bé, giảm gián đoạn giấc ngủ và hỗ trợ bé ngủ sâu, ngủ ngon hơn.

Levoit Sprout.

Sprout còn được trang bị đèn ngủ không ánh sáng xanh với khả năng điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu, tạo nên bầu không khí thư thái, dễ chịu. Ánh sáng dịu nhẹ giúp bé dễ đi vào giấc ngủ mà không làm ảnh hưởng đến nhịp sinh học tự nhiên, đồng thời mang lại sự an tâm cho cha mẹ khi chăm sóc bé vào ban đêm.

Công nghệ cảm biến nâng cao AirSight Pro được trang bị 5 cảm biến thông minh, cho phép đo lường và theo dõi 7 chỉ số chất lượng không khí theo thời gian thực, bao gồm PM1.0 (vi khuẩn), PM2.5 (khói bụi), PM10 (cát, phấn hoa), TVOC, CO2, nhiệt độ và độ ẩm.

Sản phẩm được trang bị công nghệ lọc 3 lớp bao gồm màng lọc thô, màng lọc HEPA và màng lọc than hoạt tính. Hệ thống lọc này có khả năng giữ lại các hạt siêu mịn có kích thước nhỏ đến 0,01μm, bao gồm bụi mịn, phấn hoa, khói và vi-rút.

Đặc biệt, ứng dụng VeSync cho phép người dùng truy cập các chức năng bổ sung của máy lọc không khí thông minh Levoit Sprout. Hoàn toàn thiết lập và tùy chỉnh lịch trình cho máy lọc không khí để phù hợp với thói quen sinh hoạt, ngay cả khi người dùng đi vắng. Thậm chí, người dùng có thể điều khiển bằng giọng qua trợ lý ảo Google hoặc Alexa.

Levoit Sprout có giá tham khảo dưới 13 triệu đồng.

Thông số kỹ thuật: của sản phẩm

- CADR: 144,5m³/h.

- Diện tích làm sạch: 30m² mỗi 30 phút.

- Độ ồn hoạt động: 22 - 50dB.

- Công suất định mức: 50W.

- Nguồn điện: 220 - 240V, 50/60Hz.

- Kích thước: 22 × 22 × 35,5cm.

- Trọng lượng: 2,9kg.