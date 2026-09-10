6 sản phẩm công nghệ ấn tượng nhất IFA 2026

IFA Berlin vốn là nơi các hãng công nghệ giới thiệu sản phẩm mới, nguyên mẫu và những ý tưởng có phần khác thường. Tuy nhiên, triển lãm năm 2026 mang màu sắc thực dụng hơn. Thay vì liên tục đưa ra những concept chưa rõ thời điểm thương mại hóa, nhiều doanh nghiệp tập trung cải thiện các dòng sản phẩm đã chứng minh được nhu cầu trên thị trường.

IFA 2026.

Robot hút bụi hướng đến xử lý dị nguyên và vết bẩn khó, hệ thống điện mặt trời ban công trở nên phổ biến hơn trong khi robot hình người vẫn chưa tạo được bước tiến tương xứng với kỳ vọng. Bên cạnh đó, Dyson mở rộng nhanh sang nhiều nhóm thiết bị mới.

Robot hút bụi chuyển từ làm sạch sang kiểm soát dị nguyên

Robot hút bụi hiện đã xử lý khá tốt bụi và lông thú cưng nhưng với người bị dị ứng nghiêm trọng hoặc hen suyễn, thiết bị vẫn chưa thể hoàn toàn thay thế máy hút bụi HEPA hay máy lọc không khí. Tại IFA 2026, một số hãng bắt đầu tập trung trực tiếp vào khoảng trống này.

Máy hút bụi Eufy E35 Omni đã có mặt tại IFA.

Eufy Omni E35 của Anker và Ecovacs Deebot X12S Omnicyclone là hai ví dụ. Deebot X12S được SGS Testing & Control Services Singapore kiểm nghiệm và đạt khả năng loại bỏ trung bình 97,44% dị nguyên mạt bụi và 95,45% mạt bụi trên thảm. Trong khi đó, Omni E35 tuyên bố có thể loại bỏ 99% mạt bụi và được Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA) chứng nhận.

Chênh lệch giữa các tỷ lệ trên không quá lớn nhưng xu hướng đáng chú ý nằm ở việc các hãng tìm kiếm chứng nhận độc lập để chứng minh khả năng làm sạch. Điều này có thể giúp người dùng dễ đánh giá sản phẩm hơn thay vì chỉ dựa vào thông số do nhà sản xuất công bố.

Một hướng phát triển khác là robot không chỉ hút bụi mà còn hỗ trợ vệ sinh bằng hơi nước, tia UV hoặc dung dịch phun. Khi các thiết bị gia dụng ngày càng được sử dụng để kiểm soát chất lượng môi trường sống, khả năng xử lý dị nguyên có thể trở thành tiêu chí quan trọng bên cạnh lực hút.

Robot hút bụi đã được cải thiện đáng kể

Khả năng hút bụi của robot đã được cải thiện đáng kể, nhưng lau sàn vẫn là bài toán khó, đặc biệt với các vết bẩn khô lâu như nước sốt cà chua, rượu vang hoặc tương cà.

Các hãng đang thử nhiều giải pháp. Một số mẫu sử dụng con lăn lau với lực ép lớn hơn, trong đó các sản phẩm mới của iRobot và Eufy có lực ép lần lượt lên tới 14 N hoặc 18 N, tùy model. iRobot cũng tăng lực hút cho Roomba 875 Combo lên 35.000 Pa nhờ thiết kế “skirt” có thể hạ xuống để tăng độ kín.

Ảnh minh họa.

Ecovacs lại chọn cách tiếp cận khác trên Deebot X12S Omnicyclone, sử dụng vòi phun nước áp suất cao để làm ướt và xử lý vết bẩn bám trên bề mặt cứng. Roomba 875 Combo sử dụng hơi nước nóng phun từ phía dưới nhằm làm mềm vết bẩn trước khi lau.

Tuy nhiên, kích thước nhỏ gọn vẫn giới hạn sức mạnh của robot. Người dùng không nên kỳ vọng một robot hút bụi có thể hoàn toàn thay thế máy lau khô - ướt chuyên dụng hoặc máy hút bụi dạng đứng trong những trường hợp cần xử lý vết bẩn đặc biệt nặng.

Robot hình người

Trái với sự phát triển nhanh của robot hút bụi, robot hình người tại IFA 2026 chưa tạo ra bước tiến rõ rệt về khả năng sử dụng thực tế. Một số mẫu robot có thể nhảy, nhào lộn, phân loại quần áo hoặc thực hiện các thao tác đơn giản nhưng phần lớn vẫn tương tự những màn trình diễn từng xuất hiện từ năm trước.

Ảnh minh họa.

Thách thức nằm ở chi phí và thời gian phát triển. Các trợ lý robot gia đình có khả năng thực hiện những công việc như gấp quần áo được dự báo có thể cần 5-10 năm nữa để đạt mức hoạt động tương đối hoàn chỉnh, chi phí có thể gần 100.000 USD thay vì 10.000 USD.

Trong khi đó, robot hút bụi đã tiến xa hơn nhiều về tính tự động. Các mẫu mới có thể nhận diện vật cản, di chuyển nhanh và xử lý nhiều khu vực trong nhà mà không cần người dùng can thiệp thường xuyên. Khoảng cách giữa một robot chuyên dụng đang hoạt động hiệu quả và một robot hình người đa năng vì thế vẫn khá lớn.

Điện mặt trời ban công mở rộng cơ hội cho nhà ở không có mái riêng

Điện mặt trời ban công là một xu hướng đáng chú ý khác. Thay vì lắp hệ thống pin mặt trời lớn trên mái, người dùng có thể đặt các tấm pin dạng cắm điện tại ban công hoặc khu vực ngoài trời, kết hợp pin lưu trữ để sử dụng điện khi giá cao.

Hệ thống năng lượng mặt trời ban công Balco 260 của Bluetti.

Các hệ thống như Bluetti Balco 260, Balco 500, Jackery Solar Vault 3 Series và EcoFlow Stream đang theo đuổi mô hình này. Điểm đáng chú ý là chúng có khả năng mở rộng: người dùng có thể bổ sung pin, thêm tấm pin mặt trời hoặc sử dụng thiết bị quản lý nguồn điện tùy nhu cầu.

Mô hình này đặc biệt phù hợp với người thuê nhà hoặc sống trong căn hộ. Tuy nhiên, việc đưa điện ngược trở lại lưới điện có thể cần thiết bị và kỹ thuật lắp đặt phức tạp hơn, thậm chí cần thợ điện chuyên nghiệp.

Dyson mở rộng mạnh sang những nhóm sản phẩm mới

Dyson tiếp tục gây chú ý dù không trực tiếp đặt gian hàng tại IFA 2026. Hãng giới thiệu tới 11 sản phẩm mới, tốc độ ra mắt nhanh hơn đáng kể so với trước đây.

Đáng chú ý nhất là Dyson CameraJet, thiết bị chăm sóc răng miệng có giá 500 USD (khoảng 12,9 triệu đồng), kết hợp máy tăm nước với bàn chải điện và camera, sử dụng AI để hỗ trợ làm sạch các khoảng giữa răng.

Dyson CameraJet.

Ngoài sản phẩm mới, Dyson còn mở rộng danh mục robot hút bụi, máy lọc không khí HushJet và các thiết bị chăm sóc tóc, trong đó có bàn chải sấy và máy duỗi tóc thế hệ mới.

Sản phẩm mới của Dyson.

Việc Dyson tăng tốc ra mắt sản phẩm sẽ giúp hãng cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ như Roborock, iRobot, Dreame, Narwal, Mova và Shark liên tục mở rộng danh mục thiết bị. Với người dùng, sự cạnh tranh này có thể tạo thêm lựa chọn về tính năng và mức giá.