Xiaomi công bố ba phiên bản robot hút bụi, lau nhà Vacuum 6 series

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max có điểm nhấn là công nghệ lau nhà bằng con lăn hoàn toàn mới, cho phép thiết bị vừa lau sàn vừa tự giặt con lăn. Lực ép của con lăn được thiết kế mô phỏng như thao tác lau bằng tay, hỗ trợ làm sạch các vết bẩn thường gặp như cà phê, nước sốt hoặc bụi bẩn bám dính. Hệ thống 16 vòi phun liên tục cấp nước sạch trong suốt quá trình vận hành, giúp bề mặt con lăn sạch sẽ, ngăn ngừa bụi bẩn.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max.

Với lực hút lên đến 35.000 Pa thuộc top đầu thị trường, Robot Vacuum 6 Max hỗ trợ loại bỏ bụi mịn, vụn thức ăn, xơ vải, tóc và lông thú cưng. Hệ thống chổi chống rối kết hợp công nghệ cắt tóc theo thời gian thực giúp cắt nhỏ tóc và lông trước khi đưa vào hộp bụi, giảm tình trạng quấn rối quanh trục chổi và giúp quá trình bảo trì thuận tiện hơn.

Khả năng di chuyển của robot cũng được nâng cấp với hệ thống chân kép mô phỏng sinh học, cho phép thiết bị tự nâng gầm, vượt qua các bậc thềm hoặc ngưỡng cửa cao tới 6cm. Trong khi đó, công nghệ LiDAR thu gọn thông minh giúp robot chủ động hạ thấp cảm biến khi tiếp cận những khu vực có gầm thấp đến 9,3cm.

Thiết bị được trang bị hệ thống ba camera AI có khả năng nhận diện toàn cảnh, hỗ trợ phát hiện hơn 280 loại chướng ngại vật. Điểm đột phá còn nằm ở khả năng nhận diện 47 loại vết bẩn khô và ướt khác nhau để tự động điều chỉnh chế độ làm sạch. Với các vết bẩn hỗn hợp phức tạp, robot có thể điều chỉnh hướng di chuyển để hạn chế lan rộng.

Khả năng làm sạch sát cạnh được hoàn thiện bằng thiết kế ba phần mở rộng, gồm chổi cạnh, con lăn và miếng lau góc. Các bộ phận có thể chủ động vươn ra khi robot tiếp cận cạnh tường, góc vuông hoặc chân đồ nội thất, giúp tăng diện tích bao phủ và hạn chế những vị trí bị bỏ sót. Cơ chế nâng hạ Triple Lift cho phép robot điều chỉnh độc lập chổi cạnh, con lăn và miếng lau góc theo từng tình huống dọn dẹp cụ thể.

Trạm sạc đa năng của Robot Vacuum 6 Max hỗ trợ tự động đổ bụi, giặt con lăn bằng nước nóng lên đến 85 độ C và sấy khô bằng khí nóng 50 độ C. Túi bụi dung tích lớn cho phép người dùng sử dụng trong thời gian lên đến 75 ngày mới cần thay.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max còn mang đến trải nghiệm dọn dẹp tiện lợi hơn nhờ khả năng điều khiển từ xa trên ứng dụng Xiaomi Home và kết nối liền mạch với hệ sinh thái Xiaomi HyperOS Connect. Người dùng có thể khởi động, lên lịch, thiết lập khu vực và tạo các kịch bản tự động hóa phù hợp với nhu cầu.

Bên cạnh Xiaomi Robot Vacuum 6 Max, Xiaomi còn giới thiệu Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro và Xiaomi Robot Vacuum 6. Cả hai phiên bản đều sở hữu lực hút 30.000 Pa, pin 5.200mAh cho thời gian hoạt động lên đến 140 phút, cùng camera AI có khả năng nhận diện nhiều loại vật cản và vết bẩn để tự động điều chỉnh chế độ làm sạch.