Một công ty chuyên sản xuất chip AI vừa bán mình với giá 1,35 tỷ USD

Theo các điều khoản của thỏa thuận đã được Hội đồng Quản trị của cả hai công ty phê duyệt, ADI sẽ thanh toán trước cho các cổ đông của Alif 1,35 tỷ USD bằng tiền mặt, theo các điều khoản của thỏa thuận chính thức. Ngoài ra, ADI có thể chi trả thêm khoản thanh toán có điều kiện lên tới 200 triệu USD. Giao dịch dự kiến hoàn tất trước cuối năm dương lịch 2026.

Analog Devices, Inc. mua lại Alif Semiconductor.

Trí tuệ nhân tạo đang bước vào một giai đoạn mới, khi các mô hình không chỉ mã hóa ngôn ngữ và hình ảnh mà còn tiến tới hiểu bối cảnh và tương tác với thế giới vật lý. Quá trình chuyển đổi này đòi hỏi các hệ thống có khả năng suy luận từ những tín hiệu như chuyển động, âm thanh, rung động, sóng vô tuyến và nhiệt động lực học, đồng thời vận hành tại chỗ trong những giới hạn khắt khe về mức tiêu thụ điện năng, độ trễ, bảo mật và độ tin cậy.

Alif đang định nghĩa lại trí tuệ biên (edge intelligence) với một nền tảng tiên tiến gồm các vi điều khiển và bộ xử lý tích hợp AI-native có hiệu suất cao. Kiến trúc không đồng nhất (heterogeneous architecture) của công ty cho phép hợp nhất dữ liệu cảm biến theo thời gian thực, suy luận với độ trễ thấp và xử lý AI trên thiết bị (on-device AI), đưa các năng lực trí tuệ tiên tiến vào những hệ thống vật lý có yêu cầu khắt khe.

Việc kết hợp thế mạnh hàng đầu của ADI về cảm biến, xử lý tín hiệu, nguồn điện, kết nối và phần mềm ứng dụng với nền tảng số tiên tiến của Alif sẽ đẩy nhanh việc cung cấp các giải pháp trí tuệ vật lý toàn diện hơn. Cùng nhau, ADI và Alif có thể giải quyết nhiều hơn những thách thức phức tạp nhất của khách hàng ở cấp độ hệ thống.

“AI đang dịch chuyển ra khỏi trung tâm dữ liệu và bước vào thế giới vật lý, nơi độ trễ, mức tiêu thụ điện năng và độ tin cậy không thể bị đánh đổi. Đây chính là lĩnh vực ADI đã làm chủ trong nhiều thập kỷ, tại điểm giao thoa giữa điện và vật lý, nơi các tín hiệu trong thế giới thực được chuyển hóa thành trí tuệ có thể đưa vào hành động.

Bằng cách kết hợp năng lực xử lý số của Alif với thế mạnh hàng đầu của chúng tôi về cảm biến đa phương thức, xử lý tín hiệu, nguồn điện, kết nối và phần mềm, chúng tôi có thể giúp khách hàng tạo ra những lớp hệ thống thông minh và bảo mật hoàn toàn mới, có khả năng cảm nhận, suy luận và hành động tại chỗ theo thời gian thực”, ông Vincent Roche - Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch ADI cho biết.

“Alif được thành lập với mục tiêu định nghĩa lại vai trò của vi điều khiển trong kỷ nguyên AI. Ngay từ đầu, chúng tôi đã phát triển một kiến trúc không đồng nhất, tích hợp năng lực xử lý thần kinh chuyên dụng, tiêu thụ điện năng thấp cùng khả năng kết nối, bảo mật và quản lý nguồn điện thông minh, qua đó cung cấp tài nguyên tính toán chính xác tại nơi cần thiết.

Kết hợp với chuyên môn sâu của ADI về thế giới vật lý và năng lực toàn diện về hệ thống analog, chúng tôi có thể mở rộng phạm vi tiếp cận và cung cấp các giải pháp thúc đẩy tương lai của trí tuệ vật lý”, ông Reza Kazerounian - đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Alif chia sẻ.

Chip của Alif hiện đã được sản xuất và xuất xưởng thương mại, đồng thời đã được nhiều khách hàng hàng đầu trong lĩnh vực tiêu dùng và công nghiệp lựa chọn để tích hợp vào thiết kế sản phẩm.