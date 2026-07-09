Roborock công bố robot hút bụi, lau nhà tự tháo giẻ lau khi gặp thảm

Roborock vừa giới thiệu robot hút bụi lau nhà Qrevo 2 Pro, được định vị ở phân khúc tầm trung nhưng tích hợp nhiều công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên các dòng robot cao cấp.

Roborock Qrevo 2 Pro.

Qrevo 2 Pro được trang bị lực hút HyperForce 25.000 Pa, hướng đến nhu cầu làm sạch bụi mịn, tóc, lông thú cưng và rác vụn trên cả sàn cứng lẫn thảm. Robot có khả năng chủ động tháo giẻ lau khi gặp thảm, hoặc nâng giẻ lau lên 12mm trong những trường hợp không cần tháo giẻ.

Dock sạc đi kèm tích hợp khay giặt tự làm sạch 2.0, giúp làm sạch phần đế trong quá trình giặt giẻ. Ngoài ra, dock còn hỗ trợ tự giặt giẻ bằng khí nóng, sấy khô ở 45 độ C, tự động đổ bụi, tự động bơm nước sạch và cho thời gian vận hành rảnh tay lên đến 65 ngày.

Về khả năng làm sạch, Qrevo 2 Pro sử dụng hệ thống tránh vật cản Reactive Tech, chổi chính DuoDivide kết hợp chổi cạnh chống rối đạt chứng nhận SGS nhằm giảm tình trạng tóc và lông thú cưng quấn vào chổi. Giẻ lau FlexiArm cùng chổi cạnh đảo chiều thế hệ mới giúp robot làm sạch sát mép tường và các góc khuất.

Roborock Qrevo 2 Pro có giá tham khảo dưới 13,5 triệu đồng.