Đừng để robot hút bụi nhanh hỏng pin chỉ vì những thói quen quen thuộc

Robot hút bụi đã trở thành một trợ thủ đắc lực trong việc dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, một số thói quen sử dụng không đúng cách có thể làm giảm thời gian hoạt động và đẩy nhanh quá trình hao mòn pin. Theo thời gian, điều này dẫn đến việc thiết bị hoạt động ít hơn, sạc lâu hơn và cần thay pin sớm hơn dự kiến.

Không sử dụng thiết bị trong môi trường quá nóng.

Mặc dù pin lithium-ion có khả năng chống lại “hiệu ứng bộ nhớ” tốt hơn, chúng vẫn bị hao mòn theo thời gian. Một số thói quen hàng ngày có thể làm tăng quá trình này và giảm tuổi thọ của pin. Dưới đây là những thói quen cần tránh để duy trì hiệu suất của robot hút bụi lâu hơn:

Để pin cạn kiệt hoàn toàn

Nhiều người nghĩ rằng cần xả hết pin trước khi sạc lại. Tuy nhiên, điều này không đúng với pin lithium-ion. Việc xả cạn pin thường xuyên làm tăng sự mài mòn hóa học và giảm số chu kỳ sạc khả dụng. Hãy cho robot tự động quay trở lại trạm sạc trước khi pin xuống mức rất thấp.

Cất giữ robot đã hết pin trong thời gian dài

Nếu robot bị tắt trong nhiều tuần hoặc tháng khi pin yếu, pin có thể bị xả cạn hoàn toàn, dẫn đến mất dung lượng vĩnh viễn. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy bảo quản robot ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và khi pin còn khoảng 40% đến 60%.

Sử dụng trong môi trường nóng

Nhiệt độ cao là kẻ thù lớn của pin lithium-ion. Sử dụng robot trong môi trường nóng hoặc để sạc gần cửa sổ có ánh nắng trực tiếp sẽ làm giảm dung lượng pin theo thời gian. Tốt hơn hết, hãy sử dụng và sạc thiết bị ở nơi thông thoáng.

Hãy nhớ tránh để pin cạn kiệt hoàn toàn thường xuyên.

Ngắt kết nối robot khỏi đế ngay sau khi vệ sinh

Đế sạc giúp duy trì mức pin lý tưởng và tự động quản lý việc sạc nhỏ khi cần thiết. Đặt thiết bị trên đế sạc giúp giảm nguy cơ pin bị cạn kiệt trong thời gian dài.

Chặn các lỗ thông gió trong quá trình sạc

Sạc robot trong không gian kín hoặc che phủ robot có thể làm tăng nhiệt độ trong quá trình sạc, từ đó giảm hiệu suất pin. Người dùng được khuyến cáo hãy đặt đế sạc ở vị trí thoáng, bằng phẳng và thông gió tốt.

Sử dụng bộ sạc không tương thích

Thay thế bộ sạc gốc bằng mẫu không tương thích có thể cung cấp điện áp hoặc dòng điện không đủ cho robot. Theo khuyến cáo, người dùng nên sử dụng đế sạc và bộ nguồn do nhà sản xuất cung cấp hoặc các phụ kiện được chứng nhận.

Bỏ qua việc vệ sinh cảm biến và bánh xe

Việc để bánh xe, chổi và cảm biến bị bẩn sẽ khiến robot hoạt động vất vả hơn, làm tăng mức tiêu thụ năng lượng. Giữ cho thiết bị sạch sẽ giúp giảm tải cho động cơ và kéo dài tuổi thọ pin.

Hãy tránh những thói quen có thể làm hỏng pin của robot hút bụi.

Pin của robot hút bụi là một trong những bộ phận quan trọng và đắt tiền nhất cần thay thế. Tránh những thói quen như xả hết pin hoàn toàn, để máy tiếp xúc với nhiệt độ quá cao hoặc sử dụng phụ kiện không tương thích sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của pin. Nếu robot hút bụi bị hết pin, hãy tham khảo cách bảo dưỡng chổi quét tại nhà để duy trì hiệu suất tối ưu.