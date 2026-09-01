Thắng kiện vợ ngoại tình nhờ robot hút bụi, người chồng vẫn phải ngồi tù

Nghi ngờ bắt đầu nảy sinh vào cuối năm 2023 khi người chồng phát hiện chiếc bàn chải đánh răng lạ tại nhà nghỉ dưỡng và thấy một người đàn ông khác đưa vợ về qua camera garage xe. Ba tháng sau, anh tình cờ bật ứng dụng robot hút bụi từ xa với mục đích ban đầu chỉ là để nói chuyện với vợ. Khi chứng kiến hình ảnh vợ đang khỏa thân và ôm ấp nhân tình qua luồng video trực tiếp, anh đã quyết định bấm ghi hình lại toàn bộ.

Robot hút bụi bất đắc dĩ bị dùng làm thiết bị theo dõi ngoại tình.

Người chồng sau đó sử dụng những thước phim này làm chứng cứ khởi kiện vợ và người tình vì hành vi xâm phạm quyền phối ngẫu theo luật dân sự Đài Loan. Tòa án xác định mối quan hệ ngoài luồng này đã vượt quá giới hạn tình bạn thông thường và đưa ra phán quyết có lợi cho người chồng. Dù yêu cầu mức bồi thường 68.000 USD, anh chỉ được tòa chấp thuận chi trả số tiền khoảng 16.000 USD (khoảng 418 triệu đồng).

Rắc rối lớn ập đến khi người vợ lập tức đâm đơn kiện ngược lại chồng vì hành vi ghi lại hình ảnh nhạy cảm khi chưa được sự đồng thuận. Cô lập luận rằng hệ thống đèn và cảm biến trên robot hút bụi không đủ để cảnh báo về việc mình đang bị ghi hình lén. Tòa án bác bỏ lời tự bào chữa của người chồng và phán quyết rằng nghĩa vụ hôn nhân không thể đứng trên quyền riêng tư cá nhân.

Hội đồng xét xử tuyên phạt người chồng 150.000 đài tệ (khoảng 4.741 USD) cùng mức án 5 tháng tù giam vì hành vi quay lén có chủ đích. Dù vậy, anh đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất là khung phạt 300.000 đài tệ và 3 năm tù giam. Sau khi trừ đi số tiền phạt phải nộp, khoản bồi thường anh giữ lại được chỉ còn hơn 11.000 USD cùng bản án sắp phải thi hành.

Dùng robot hút bụi bắt quả tang vợ ngoại tình.

Vụ việc hy hữu nhanh chóng làm bùng nổ các cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội về tính hợp pháp của chứng cứ. Một bộ phận dư luận bày tỏ sự bất bình thay cho người chồng, trong khi nhiều ý kiến khẳng định hành vi vi phạm pháp luật là không thể bao biện. Bản án trở thành lời cảnh tỉnh sâu sắc về giới hạn pháp lý khi tự ý thu thập chứng cứ ngoại tình.