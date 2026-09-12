Nga tung 5G tầng bình lưu bằng khinh khí cầu thay thế Starlink, định hình lại chiến trường

Trong bối cảnh các hạn chế đối với hệ thống vệ tinh Starlink ngày càng siết chặt, Nga đang đẩy mạnh một giải pháp mang tính đột phá: đưa trạm phát 5G lên những quả khinh khí cầu khổng lồ bay ở độ cao tầng bình lưu.

Công nghệ này không chỉ hứa hẹn phủ sóng rộng với chi phí thấp mà còn mở ra khả năng duy trì liên lạc ổn định ở những khu vực khó tiếp cận hoặc bị phá hủy hạ tầng mặt đất.

Hệ thống trung tâm đang thu hút sự chú ý là nền tảng không người lái Barrage-1, còn được gọi là Barazh-1 hoặc Барраж-1. Đây về bản chất là một aerostat hay stratostat - thiết bị nhẹ hơn không khí, sử dụng lực nâng từ khí heli hoặc khí tương đương thay vì động cơ khí động học như máy bay thông thường.

Barrage-1 được thiết kế để hoạt động ổn định ở độ cao từ 17-30 km, vùng tầng bình lưu nơi hầu như không còn ảnh hưởng của thời tiết phức tạp và giao thông hàng không thương mại.

Tại độ cao này, đường chân trời mở rộng đáng kể, cho phép một nền tảng duy nhất phủ sóng bán kính lên tới 50-70 km, tương đương diện tích rộng lớn mà không cần xây dựng hàng loạt tháp phát sóng mặt đất.

Thông số kỹ thuật cốt lõi cho thấy khả năng mang tải trọng hữu ích lên tới 100 kg. Con số này đủ để lắp đặt trạm terminal 5G Non-Terrestrial Network (NTN) - công nghệ mạng không mặt đất theo chuẩn 3GPP, cho phép tín hiệu 5G hoạt động ở khoảng cách xa hơn nhiều so với mạng truyền thống.

Trong thử nghiệm ngày 3/9/2026 do FPI công bố, nền tảng đã duy trì kết nối 5G liên tục từ độ cao 17 km trong hơn 80 phút, truyền thành công video độ phân giải 2K về trạm mặt đất.

Đây là lần đầu tiên Nga chứng minh được khả năng truyền dữ liệu người dùng thực tế qua liên kết 5G NTN từ tầng bình lưu, đồng thời kiểm tra cả kênh telemetry (đo từ xa là quá trình tự động thu thập và truyền tải dữ liệu từ các thiết bị hoặc hệ thống ở xa về trung tâm để giám sát và phân tích) và điều khiển.

Khả năng cơ động của Barrage-1 dựa trên nguyên lý thay đổi độ cao thông qua hệ thống ballast khí nén. Bằng cách thay đổi độ nổi, thiết bị có thể chuyển sang các tầng gió khác nhau để điều chỉnh quỹ đạo trôi, giúp duy trì vị trí tương đối trên khu vực mục tiêu mà không tiêu tốn nhiều năng lượng.

Phiên bản hiện tại có thể bay liên tục vài ngày, trong khi các phiên bản tiếp theo hướng tới thời gian hoạt động hàng tuần.

Toàn bộ hệ thống được nhấn mạnh sử dụng linh kiện nội địa, giảm phụ thuộc chuỗi cung ứng nước ngoài và tạo điều kiện mở rộng sản xuất nhanh chóng.

Mạng 5G từ tầng bình lưu qua khinh khí cầu: Bước ngoặt công nghệ ‘giả vệ tinh’ của Nga định hình lại chiến trường. Ảnh: Topwar

Về mặt công nghệ truyền thông, 5G NTN trên aerostat (khí cầu là phương tiện bay nhẹ hơn không khí, tạo lực nâng bằng cách sử dụng khí nhẹ (như heli hoặc hydro) hoặc không khí nóng thay vì dùng động lực chuyển động tiến về phía trước) mang lại lợi thế rõ rệt so với vệ tinh quỹ đạo thấp.

Độ trễ tín hiệu thấp hơn đáng kể vì khoảng cách từ nền tảng xuống mặt đất chỉ khoảng 20 km thay vì hàng trăm km.

Tốc độ truyền dữ liệu lý thuyết có thể đạt tới 700 Mbps khi sử dụng các băng tần n1 (2100 MHz) hoặc n77/n78 (3,5 GHz), đủ để hỗ trợ truyền video chất lượng cao, điều khiển UAV và liên lạc chỉ huy.

Người dùng cuối thậm chí có thể kết nối trực tiếp bằng smartphone thông thường trong một số cấu hình, không cần terminal chuyên dụng đắt đỏ như Starlink.

FPI hợp tác với một nhà mạng lớn của Nga để khảo sát khả năng phủ sóng các vùng thưa dân ở Siberia và Viễn Đông, nơi xây dựng hạ tầng mặt đất không khả thi về kinh tế.

Bên cạnh Barrage-1, Nga còn phát triển các giải pháp aerostat buộc dây ở độ cao thấp hơn. Tập đoàn Rostec thông qua Rosel đã thử nghiệm aerostat thể tích 240 mét khối, nâng tải trọng 45 kg lên khoảng 300 mét, cung cấp phủ sóng LTE bán kính 10 km với tốc độ 30 Mbps và thời gian treo liên tục tới một tháng.

Nhà mạng MTS cũng thực hiện thử nghiệm tương tự tại vùng Saratov. Những hệ thống này phục vụ nhanh chóng các khu vực tạm thời như mỏ khai thác, vùng thiên tai hoặc hỗ trợ quân sự.

Song song đó, trung tâm Ushkuynik đề xuất mạng lưới stratostat và khí cầu ở độ cao 15-40 km, khẳng định có thể triển khai phủ sóng các tuyến dài và vùng sâu chỉ trong khoảng một năm nhờ khả năng sản xuất nội địa quy mô lớn.

Từ góc độ chiến lược, công nghệ này ra đời trong bối cảnh Nga mất quyền truy cập ổn định vào Starlink trên một số khu vực. Aerostat tầng bình lưu đóng vai trò như “vệ tinh giả” cố định vị trí, rẻ hơn nhiều so với phóng vệ tinh và có thể triển khai linh hoạt.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở yếu tố gió tầng cao, đòi hỏi thuật toán điều khiển độ cao tinh vi để duy trì vùng phủ.

Khả năng bị phát hiện bởi radar cũng được tính đến khi một số phiên bản trang bị góc phản xạ tháo rời.

FPI dự kiến nếu các thử nghiệm năm 2026 thành công, việc triển khai thực tế có thể bắt đầu từ năm 2027.

Nhìn tổng thể, hệ thống 5G qua khinh khí cầu của Nga không chỉ là giải pháp tạm thời thay thế vệ tinh mà còn đại diện cho hướng đi công nghệ High-Altitude Platform Station (HAPS) đang được nhiều quốc gia quan tâm.

Với chi phí thấp, độ phủ rộng, độ trễ thấp và khả năng sản xuất trong nước, Barrage-1 cùng các nền tảng liên quan có tiềm năng định hình lại cả mạng lưới dân sự vùng sâu vùng xa lẫn hệ thống liên lạc chiến trường.