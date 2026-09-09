Robot 'biểu tình' đòi ban hành quy định về AI

Nhóm robot vẫy cờ, hô khẩu hiệu và diễu hành vòng tròn trước trụ sở Bộ Kỹ thuật số Ba Lan tại Warsaw hôm 7/9. Chúng bao gồm từ robot hình người đến robot bốn chân giống chó, phát loa những khẩu hiệu như "Bảo vệ nơi làm việc", "Đã đến lúc cần có luật lệ", và "Đừng chờ đợi, hãy ban hành quy định".

"Robot có mặt ở đây để chứng minh công nghệ này đã trở thành hiện thực", Agibot A3, robot hình người trang bị AI, nói với AFP.

Cuộc biểu tình thực tế được phát động bởi Democratism, tổ chức thành lập nhằm khơi mào cuộc tranh luận về "cách AI và robot hóa ảnh hưởng đến thị trường lao động".

"Chúng tôi đặc biệt muốn giải quyết vấn đề con người có nguy cơ bị thay thế bằng robot hình người và AI trong những công việc đòi hỏi tư duy", người tổ chức biểu tình Grzegorz Kulis, giám đốc công nghệ thông tin tại một công ty robot, chia sẻ. Ông cho rằng nếu không hành động ngay, con người có thể sớm gặp rắc rối, đồng thời nhấn mạnh cần có các quy định đóng vai trò như lá chắn bảo vệ người lao động.

Ngoài khiến người đi đường chú ý, Kulis cho biết, việc sử dụng robot còn giúp thể hiện năng lực của chúng, cho thấy tính cấp bách của tình hình hiện nay. "Những robot này đã có thể di chuyển tự do, thậm chí biểu tình", ông nói.

Krzysztof Gawkowski, Bộ trưởng Kỹ thuật số Ba Lan, gặp đội robot và trò chuyện trực tiếp với Kulis. "Các mô hình AI không được kiểm soát, tích hợp vào robot hình người - vốn cũng sẽ tiếp tục phát triển khi quá trình robot hóa diễn ra, là vấn đề lớn", ông cho hay.

Robot hình người và robot bốn chân "biểu tình" kêu gọi điều chỉnh sự phát triển AI tại Warsaw, Ba Lan, ngày 7/9. Ảnh: AFP

Báo địa phương Opolska360 đưa tin, những robot dùng trong cuộc biểu tình do công ty Ba Lan Delta Robots chế tạo. Trang này cũng dẫn lời Kulis rằng ông hy vọng phong trào Democratism sẽ lan rộng ra quốc tế, mục tiêu "không phải chống lại sự thay đổi, robot hay sự phát triển công nghệ" mà là khởi xướng cuộc tranh luận về hệ quả và cách khắc phục tác động tiêu cực từ chúng.

Ông Gawkowski cũng nói với nhóm biểu tình rằng Ba Lan là nước đầu tiên thuộc Liên minh châu Âu (EU) áp dụng cơ chế giám sát thị trường AI, công bố kế hoạch thành lập Ủy ban Phát triển và An ninh Trí tuệ nhân tạo, cùng với khuôn khổ pháp lý cho phép doanh nghiệp thử nghiệm các giải pháp AI trước khi triển khai rộng rãi. Trước đó, hồi tháng 7, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki ký ban hành dự luật do Bộ Kỹ thuật số đề xuất nhằm thực thi Đạo luật AI của EU.