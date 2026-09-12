Hệ thống loa 5.1 công suất 600W, tích hợp công nghệ AI Sound Pro

S65TR là hệ thống âm thanh 5.1 vừa được LG đưa ra thị trường trong năm 2026, gồm một soundbar, loa subwoofer và hai loa vệ tinh (rear) có tổng công suất 600W. Điểm đáng chú ý của sản phẩm nằm ở khả năng kết nối không dây giữa phần lớn các thành phần, trong khi chất lượng âm thanh phù hợp cho nhu cầu xem phim hơn là nghe nhạc.

Các thành phần của hệ thống âm thanh LG S65TR.

Thiết kế

LG S65TR gồm nhiều thành phần nhưng cách bố trí tương đối gọn gàng. Soundbar có thiết kế hiện đại, kết hợp chủ yếu giữa kim loại và nhựa. Phần mặt trước soundbar sử dụng kim loại thay vì lớp vải thường thấy, tạo cảm giác chắc chắn khi đặt phía trước TV và dễ lau chùi.

Hai loa vệ tinh phía sau cũng có mặt trước bằng kim loại, đồng bộ với soundbar. Riêng loa subwoofer sử dụng lưới ở mặt trước để bảo vệ củ loa. Khi đặt đầy đủ các thành phần trong phòng khách, hệ thống có vẻ ngoài khá sang trọng và phù hợp với những mẫu TV màn hình lớn.

Ưu điểm lớn của S65TR là khả năng kết nối không dây. Loa subwoofer kết nối không dây với soundbar, trong khi hai loa rear cũng kết nối không dây với hệ thống. Người dùng về cơ bản chỉ cần cấp nguồn cho soundbar, loa subwoofer và một loa rear chính. Loa rear còn lại kết nối bằng dây với loa rear chính.

Mặt trước soundbar là kim loại thay vì lưới vải.

Cách bố trí như trên giúp giảm đáng kể dây dẫn trong phòng. Song, nếu kết nối soundbar với TV qua cổng HDMI hay cáp quang, người dùng vẫn cần dây kết nối tương ứng. Trong trường hợp không muốn sử dụng dây tín hiệu, Bluetooth 5.3 độ trễ thấp sẽ là lựa chọn thay thế để phát âm thanh từ các thiết bị tương thích.

Lưu ý là LG chưa bán trực tiếp phụ kiện để treo hai loa rear lên tường. Người dùng muốn bố trí loa ở vị trí cao hoặc cố định trên tường phải tìm mua giá đỡ của bên thứ ba.

Âm thanh

Với cấu hình 5.1, S65TR tạo ra sự khác biệt rõ rệt khi xem phim so với việc chỉ sử dụng loa tích hợp trên TV. Âm thanh được phân bổ từ phía trước, phía sau và loa subwoofer, tạo cảm giác không gian rộng hơn và có hiệu ứng bao quanh người xem.

Một số thông số của hệ thống.

Hệ thống thể hiện tốt nhất trong các bộ phim hành động, đặc biệt những cảnh có nhiều tiếng xe, tiếng súng, tiếng nổ, mưa rơi hoặc các hiệu ứng âm thanh chuyển động nói chung. Loa subwoofer bổ sung phần âm trầm, trong khi hai loa rear giúp các hiệu ứng phía sau trở nên rõ ràng hơn.

LG trang bị công nghệ Dolby Digital cho hệ thống, hỗ trợ tái tạo âm thanh vòm với nội dung tương thích. Hiệu quả của cấu hình 5.1 sẽ thể hiện rõ hơn khi người dùng ngồi ở vị trí tương đối trung tâm giữa soundbar và hai loa phía sau.

Việc điều chỉnh âm thanh cũng khá linh hoạt. Ngoài remote đi kèm, người dùng có thể kết nối S65TR với smartphone thông qua ứng dụng LG ThinQ. Ứng dụng cho phép thay đổi chế độ âm thanh, điều chỉnh riêng âm lượng của soundbar, loa subwoofer và loa rear, đồng thời tùy chỉnh các dải treble, mid và bass.

Trong quá trình sử dụng, khả năng điều chỉnh độc lập từng nhóm loa khá hữu ích. Người dùng có thể tăng âm lượng loa rear nếu muốn hiệu ứng phía sau rõ hơn, hoặc giảm âm lượng soundbar nếu không muốn phần âm thanh phát ra từ đây quá lấn át. Trên thực tế, subwoofer của S65TR có vẻ hơi hụt nên người viết thường phải chỉnh lên mức 2 (so với 0 mặc định).

Chiếc remote đi kèm.

Night Mode cũng là một tính năng đáng chú ý. Chế độ này giảm âm lượng của những hiệu ứng lớn như tiếng súng, tiếng còi xe hoặc các âm thanh đột ngột, đồng thời làm nổi bật những âm thanh nhỏ như lời thoại hoặc tiếng thì thầm. Lựa chọn này phù hợp khi xem phim vào ban đêm và cần hạn chế ảnh hưởng tới những người xung quanh.

Trong khi đó, AI Sound Pro giúp hệ thống tự động lựa chọn chế độ âm thanh dựa trên nội dung đang phát. Khi chuyển đổi giữa xem truyền hình, thời sự, nghe nhạc, xem phim hay chơi game, người dùng không nhất thiết phải tự thay đổi chế độ âm thanh. Có một điểm trừ là dù người dùng muốn thiết lập AI Sound Pro mặc định, nhưng S65TR vẫn thỉnh thoảng tự chuyển về chế độ tiêu chuẩn Standard.

Tùy chỉnh chế độ phát âm thanh qua ứng dụng LG ThinkQ.

Nhìn chung, LG S65TR phù hợp với người dùng muốn xây dựng một hệ thống âm thanh 5.1 tại nhà nhưng không muốn phải đi quá nhiều dây. Việc loa subwoofer và hai loa rear kết nối không dây với soundbar giúp quá trình lắp đặt khá đơn giản.

Về chất lượng âm thanh, điểm mạnh của S65TR nằm ở khả năng tạo hiệu ứng vòm và tái hiện các cảnh phim nhiều hiệu ứng. Hệ thống đặc biệt phù hợp với phim hành động, phim bom tấn chuẩn âm thanh 5.1 và game. Khả năng điều chỉnh từng nhóm loa, EQ cùng Night Mode cũng giúp người dùng có nhiều lựa chọn hơn tùy không gian và thời điểm sử dụng.

Ngược lại, nếu nhu cầu chính là nghe nhạc, S65TR chưa phải hệ thống nổi bật. Bởi, âm thanh tổng thể vẫn thiếu độ trầm ấm dù chọn chế độ phát nào. Để tối ưu hơn cho nghe nhạc, người dùng có thể cân nhắc bộ loa thanh LG S70TY 400W cho hệ thống 3.1.1 với công nghệ Dolby Atmos.