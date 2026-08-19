6 nâng cấp sẽ có trên cặp iPhone 18 Pro

Dòng iPhone mới ra mắt vào tháng tới sẽ bao gồm: iPhone màn hình gập - "iPhone Ultra", iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Dưới đây là 6 tính năng mới được đồn đoán sẽ xuất hiện trên iPhone 18 Pro.

1. Thiết kế được sửa đổi: Dynamic Island thu nhỏ, mặt sau thống nhất

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dự kiến ​​giữ nguyên kích thước và thiết kế cơ bản của phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, chúng sẽ có 3 thay đổi đáng chú ý, mang đến cảm giác thiết kế mới mẻ hơn:

- Dynamic Island nhỏ hơn

- Vẻ ngoài đồng nhất ở phía sau

- Các tùy chọn màu sắc mới

Đầu tiên, khu vực Dynamic Island sẽ trở nên nhỏ gọn hơn nhờ việc các linh kiện Face ID được chuyển xuống dưới màn hình. Thay đổi này hứa hẹn tạo ra phần khuyết màn hình nhỏ nhất trong nhiều năm qua.

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Thiết kế mặt lưng hai tông màu của iPhone 17 Pro đã gây ra nhiều ý kiến ​​trái chiều. Để khắc phục điều này, Apple có kế hoạch phối hợp màu sắc hài hòa hơn giữa phần khung nhôm và mặt kính nhằm tạo ra vẻ ngoài đồng nhất.

Các tin đồn về màu sắc của iPhone 18 Pro cho thấy Apple đang thử nghiệm nhiều màu mới, nhưng phiên bản chủ đạo thay thế cho màu Cosmic Orange (Cam Vũ trụ) dự kiến ​​sẽ là tông màu Đỏ Anh đào đậm (Dark Cherry) hoặc Đỏ rượu vang (Burgundy).

2. Chip A20 Pro

Hàng năm, iPhone đều được trang bị một con chip hoàn toàn mới. Và chip A20 Pro dành cho iPhone 18 Pro được kỳ vọng sẽ mang lại bước tiến vượt bậc.

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A20 Pro sẽ là con chip đầu tiên của Apple được sản xuất trên tiến trình 2nm, đồng thời sử dụng công nghệ đóng gói WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module).

Cả hai cải tiến này hứa hẹn mang lại hiệu năng vượt trội hơn hẳn so với chip A19 Pro của năm ngoái, giúp iPhone 18 Pro đạt hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và xử lý các tác vụ AI xuất sắc.

3. Camera khẩu độ biến thiên, cải tiến ống kính Tele và nhiều tính năng khác

Những cải tiến về camera luôn là trọng tâm trong các nâng cấp của Apple dành cho dòng iPhone mới.

Đối với iPhone 18 Pro, chúng ta có thể mong đợi một camera chính với khẩu độ biến thiên, cho phép kiểm soát tốt hơn độ sâu trường ảnh (DoF) trong các bức ảnh.

Ảnh minh họa.

Với tính năng này, các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp có thể chọn độ sâu trường ảnh nông (shallow DoF) khi muốn tách biệt chủ thể khỏi hậu cảnh, độ sâu trường ảnh trung bình khi muốn tách biệt chủ thể nhưng vẫn giữ được sự nhận diện về hậu cảnh, hoặc độ sâu trường ảnh sâu (deep DoF) khi muốn mọi chi tiết trong khung hình đều sắc nét.

Cũng có tin đồn cho rằng Apple sẽ ra mắt camera tele có khẩu độ lớn hơn trong năm nay cùng với các tính năng ứng dụng camera chuyên sâu hơn dành cho dòng iPhone Pro.

4. Thời lượng pin tốt nhất từ ​​trước đến nay

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sở hữu viên pin lớn nhất trong lịch sử iPhone và đã gặt hái được nhiều thành công. Apple sẽ tiếp tục đáp ứng mong đợi của người dùng bằng cách cải thiện hơn nữa thời lượng pin.

iPhone 18 Pro Max dự kiến ​​có dung lượng pin lớn hơn khoảng 10% so với thế hệ tiền nhiệm. Những cải tiến về pin này nhiều khả năng sẽ đến từ hai thay đổi khác:

Ảnh minh họa.

- Quy trình sản xuất 2nm của chip A20 Pro

- Modem di động C2

Việc chip A20 Pro được sản xuất trên quy trình 2nm mới hứa hẹn mang lại hiệu quả sử dụng năng lượng tốt hơn. Tương tự, việc chuyển từ modem 5G của Qualcomm sang modem C2 do Apple tự thiết kế cũng sẽ mang lại lợi ích này.

5. Camera Control 2.0

Tính năng Camera Control (Điều khiển Camera) lần đầu xuất hiện trên iPhone 16 dưới dạng một nút bấm chuyên dụng cho camera. Nút này hỗ trợ nhiều thao tác cảm ứng để điều chỉnh độ phóng đại (zoom), độ phơi sáng, tông màu và nhiều thông số khác. Tuy nhiên, nhiều người dùng cảm thấy tính năng này quá phức tạp và khó thao tác khi sử dụng cho các chức năng nâng cao thay vì chỉ dùng như một nút bấm đơn thuần.

Ảnh minh họa.

Theo các thông tin rò rỉ, Apple đang cập nhật Camera Control trên dòng iPhone 18 với bộ tính năng được tinh giản hơn. Các thành phần cảm ứng sẽ bị loại bỏ cùng với những thay đổi khác nhằm mang lại trải nghiệm tổng thể thân thiện hơn với người dùng.

6. Modem C2

Sau nhiều năm phát triển, Apple đã chính thức bắt đầu thay thế modem di động của Qualcomm bằng các giải pháp do chính hãng tự phát triển. Modem C1 đã ra mắt trên iPhone 16e, tiếp đó là C1X trên iPhone Air và giờ đây, modem C2 được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Ảnh minh họa.

Các modem di động 5G của Apple đã chứng minh được hiệu năng ấn tượng, đồng thời mang lại hiệu quả sử dụng năng lượng và thời lượng pin tốt hơn so với các giải pháp của Qualcomm. Modem C2 hứa hẹn sẽ kế thừa và phát huy nền tảng vững chắc từ các thế hệ modem C1 của Apple khi chính thức ra mắt trên iPhone 18 Pro. Dựa trên những tin đồn và thông tin rò rỉ, cặp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ mang đến những cải tiến mà người dùng mong đợi: hiệu năng mạnh mẽ hơn, thời lượng pin dài hơn, thiết kế được tinh chỉnh nhẹ và camera được nâng cấp.

Tất nhiên, khả năng cao là chúng cũng được tăng giá. Dự kiến, giá khởi điểm của iPhone 18 Pro sẽ chạm mốc 1400 USD (tương đương 36,6 triệu đồng). Do đó, sản phẩm này không dành cho số đông người dùng.