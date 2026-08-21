Chiếc iPhone vẫn đủ sức đấu các mẫu đời mới với giá hấp dẫn

Apple đã giới thiệu một loạt điện thoại di động nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Trong số đó, iPhone 17e là một lựa chọn giá cả phải chăng, với mức giá khoảng 17 triệu đồng. Ngược lại, hãng cũng cung cấp các mẫu điện thoại cao cấp như iPhone 16 Pro Max và iPhone 17 Pro Max, được trang bị công nghệ tiên tiến nhất và có giá trên 30 triệu đồng.

iPhone 16 Pro Max vẫn là sản phẩm đáng mua hiện nay.

Ban đầu được bán với giá khoảng 35 triệu đồng, nhưng ở thời điểm hiện tại, người dùng có thể mua các mẫu likenew với giá rẻ hơn khoảng 8 triệu đồng, thậm chí thấp hơn nữa tùy theo tình trạng máy và khả năng thương thảo. Dựa trên ý kiến cá nhân, người dùng nên chọn mua iPhone 16 Pro Max từ các cửa hành uy tín để đảm bảo máy được kiểm tra kỹ lưỡng, cũng như áp dụng các chính sách bảo hành đầy đủ.

Dù là hàng đã qua sử dụng, những chiếc iPhone 16 Pro Max này vẫn hoạt động rất tốt so với các mẫu điện thoại Android khác ra mắt được 2 năm. Bản thân tác giả hiện đang sử dụng sản phẩm này và máy vẫn chạy rất hoàn hảo, mặc dù pin không còn trụ được 2 ngày như trước, dẫn đến việc phải sạc pin mỗi ngày.

Điện thoại sở hữu khung titan cao cấp.

Về hiệu năng, iPhone 16 Pro Max vẫn là một trong những chiếc điện thoại mạnh mẽ nhất trên thị trường, trang bị chip A18 Pro và 8 GB RAM. Nếu cần nhiều RAM hơn, iPhone 17 Pro Max là một lựa chọn, nhưng giá sẽ cao hơn vài triệu đồng.

Một trong những điểm nổi bật của chiếc điện thoại này là màn hình 6,9 inch với độ phân giải 2.868 x 1.320 pixel và tần số quét lên đến 120 Hz, rất lý tưởng cho việc xem chương trình truyền hình và nội dung đa phương tiện. Ngoài ra, iPhone 16 Pro Max còn hỗ trợ MagSafe, kết nối 5G, Wi-Fi 7 và Face ID.

Hệ thống camera chụp ảnh sắc nét.

Đặc biệt, lớp vỏ bằng titan cao cấp, tương tự như trong ngành hàng không vũ trụ, giúp máy nhẹ và có khả năng chống va đập, trầy xước cao. Thực tế cho thấy, cảm nhận cầm iPhone với khung titan sẽ “sướng tay” hơn so với nhôm mà Apple đã áp dụng trên iPhone 17 Pro hiện tại.

Trải nghiệm với máy sau 2 năm sử dụng cho thấy, máy vẫn chạy tốt các ứng dụng hiện tại, đặc biệt là các game như PUBG Mobile với độ phân giải cao và mượt mà. Chất lượng ảnh cũng được đảm bảo cho trải nghiệm tốt.