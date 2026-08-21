Vì sao không nên cầm điện thoại ngay khi vừa thức giấc?

Smartphone đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, mang lại sự tiện lợi chưa từng có. Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng đi kèm với những hệ lụy nghiêm trọng. Cựu CEO của Apple, Tim Cook, đã từng khuyến cáo rằng chúng ta nên giảm thời gian dán mắt vào màn hình.

Nhiều người có thói quen cầm ngay điện thoại mỗi sáng thức dậy.

Việc giảm thiểu thời gian sử dụng điện thoại, đặc biệt là vào buổi sáng, có thể trở thành một thách thức lớn khi thiết bị này đã trở thành một phần gắn bó mật thiết với thói quen hàng ngày. Một trong những chiến thuật hữu ích là áp dụng “quy tắc 1 giờ”, tức là không sử dụng điện thoại hay bất kỳ thiết bị nào có màn hình trong giờ đầu tiên sau khi thức dậy.

Khái niệm này được Jeff Bezos, cựu CEO của Amazon, giới thiệu trong một bài phát biểu năm 2018. Ông cho biết, buổi sáng của mình thường dành cho việc đọc báo, thưởng thức cà phê và thực hiện những hoạt động nhẹ nhàng mà không cần đến công nghệ.

Nghiên cứu khoa học thần kinh đã chỉ ra rằng việc sử dụng màn hình quá nhiều có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, như ảnh hưởng đến khả năng học tập, trí nhớ, và thậm chí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như Alzheimer. Hơn nữa, việc lướt mạng xã hội một cách vô bổ có thể dẫn đến suy giảm nhận thức, tăng mức độ căng thẳng và các vấn đề sức khỏe tâm thần. Bắt đầu ngày mới bằng việc kiểm tra điện thoại có thể tạo ra tâm trạng tiêu cực, ảnh hưởng đến năng suất và tâm trạng trong suốt cả ngày.

Hãy đặt điện thoại vị trí xa tầm với khi ngủ.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều ảm đạm. Các nghiên cứu cho thấy việc hình thành thói quen buổi sáng mới sẽ trở nên dễ dàng hơn theo thời gian. Nếu kiên trì thực hiện thói quen như đọc sách hoặc thiền thay vì sử dụng điện thoại vào buổi sáng, bộ não của người dùng có thể tự tái cấu trúc. Ban đầu có thể cần một chút ý chí, nhưng sau vài tuần, việc tránh xa thiết bị điện tử vào buổi sáng sẽ trở nên tự nhiên hơn.

Một mẹo hữu ích khác là đặt điện thoại ở vị trí xa tầm với khi ngủ, chẳng hạn như sạc ở một nơi không dễ tiếp cận. Người dùng cũng có thể xem xét đầu tư vào một chiếc đồng hồ báo thức để hỗ trợ hình thành thói quen buổi sáng lành mạnh.

Jeff Bezos không phải là người đầu tiên đề xuất ý tưởng này, nhưng ông khẳng định rằng quy tắc 1 giờ mang lại nhiều lợi ích không thể phủ nhận. Khoa học cũng đồng tình với quan điểm này, và bất kỳ ai cũng có thể áp dụng để cải thiện chất lượng cuộc sống của mình.