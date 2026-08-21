Sốc: Nữ streamer Nhật Bản ăn một lúc 755 bát mì và cái giá phải trả

Trang HK01 đưa tin, một nữ YouTuber Nhật Bản tên Tabeta Nene mới đây gây chú ý khi lập kỷ lục ăn 755 bát mì soba tại một nhà hàng lâu đời ở thành phố Morioka, tỉnh Iwate. Thành tích này đã phá luôn kỷ lục 119 năm của nhà hàng.

Phá kỷ lục mukbang của nhà hàng soba

Vào ngày 12/8 Tabeta Nene chia sẻ trên MXH rằng, cô đã hoàn thành thử thách tại Azumaya - nhà hàng nổi tiếng với món wanko soba (một món mì nổi tiếng ở Nhật). Cô hào hứng cho biết mình đã mukbang tổng cộng 755 bát và lập kỷ lục mới, đồng thời hết lời khen ngợi hương vị của mì soba cùng đồ ăn kèm.

Dành cho ai chưa biết, mukbang là trào lưu quay video mình ăn uống, vừa trò chuyện với người xem, đặc biệt số lượng thức ăn rất nhiều. Trào lưu này bắt nguồn từ Hàn Quốc, sau đó lan rộng ra khắp thế giới.

Tabeta Nene lập kỷ lục mukbang tại cửa hàng mì soba.

Được biết, Tabeta Nene là một vận động viên ăn uống chuyên nghiệp kiêm streamer tại Nhật Bản. Cô từng giành chức vô địch cuộc thi Tokyo TV Giant Food New Queen Championship 2026 và thường livestream cảnh ăn uống trên nền tảng Fuwatch.

Đáng chú ý, 15 bát wanko soba có lượng tương đương khoảng 1 bát soba thông thường. Như vậy, 755 bát mà Tabeta Nene ăn tương đương khoảng 50 bát soba thông thường.

Trước đó, kỷ lục của một nữ thực khách khác tại Azumaya là 753 bát. Thành tích mới giúp Tabeta Nene vượt qua kỷ lục này chỉ với 2 bát mì.

Ăn cực nhiều có thực sự không gây hậu quả?

Việc mukbang như vậy khiến người xem đặt câu hỏi: Cơ thể con người thực sự có thể chịu đựng lượng thức ăn khổng lồ mà không phải trả giá gì không?

Câu trả lời không đơn giản là có hoặc không. Một số vận động viên ăn uống chuyên nghiệp có khả năng thích nghi đặc biệt với lượng thức ăn lớn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ăn quá mức thường xuyên hoặc luyện tập ép dạ dày trong thời gian dài có thể gây nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Trường hợp của huyền thoại ăn uống Nhật Bản Takeru Kobayashi là một ví dụ đáng chú ý.

Kobayashi từng 6 lần liên tiếp vô địch cuộc thi ăn hot dog tại New York. Năm 2024, anh tuyên bố rời đấu trường ăn uống chuyên nghiệp sau khi phát hiện mình bị mất cảm giác đói.

Ngày 4/7/2014, Takeru Kobayashi đã ăn 113 chiếc xúc xích, giành chiến thắng trong cuộc thi ăn xúc xích Coney Island ở New York.

Trong bộ phim tài liệu You Are What You Eat: A Twin Experiment của Netflix, Kobayashi chia sẻ rằng từng có thời điểm anh không ăn trong 3 ngày nhưng vẫn không cảm thấy đói.

Theo những thông tin được đề cập trong chương trình, các chuyên gia không phát hiện bất thường rõ ràng ở đường ruột của anh và cho rằng vấn đề liên quan đến cách hệ thần kinh điều chỉnh cảm giác đói sau thời gian dài thi đấu.

Takeru Kobayashi tham gia nhiều cuộc thi ăn uống khác nhau.

Với một người thường xuyên thi đấu ăn uống, việc ăn có thể dần trở thành một nhiệm vụ phải hoàn thành, thay vì hoạt động mang lại sự thỏa mãn. Kobayashi cho biết ông vẫn cảm nhận được các vị cơ bản của thức ăn nhưng không còn tận hưởng việc ăn uống như trước. Điều này cho thấy ăn uống không chỉ liên quan đến dạ dày, mà còn liên quan mật thiết đến não bộ và hệ thống tưởng thưởng.

Khi dạ dày và đường ruột thay đổi trạng thái, cơ thể gửi các tín hiệu đến não để điều chỉnh hành vi ăn uống. Việc thường xuyên ăn một lượng thức ăn rất lớn có thể làm thay đổi cách cơ thể phản ứng với những tín hiệu này.

Ăn quá nhiều trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ tăng cân, rối loạn tiêu hóa và mất cân bằng dinh dưỡng. Nếu chế độ ăn không đa dạng, việc ăn một lượng lớn thực phẩm cũng dẫn tới thiếu chất. Đặc biệt, những hành vi ăn uống cực đoan có thể gây áp lực lớn lên hệ tiêu hóa và làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe vốn có.