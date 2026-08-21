Lý do khiến giải eSports cấp quốc gia đầu tiên tạm hoãn 1 năm

Esports Foundation (EF) vừa thông báo việc hoãn kỳ Esports Nations Cup (ENC) đầu tiên sang tháng 11/2027, thay vì thời gian dự kiến ban đầu là tháng 11/2026 tại Riyadh. Quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá tình hình chung tại khu vực, cũng như tham vấn các bên liên quan chính.

Giải game ENC tạm hoãn 1 năm.

"Xét về quy mô quốc tế chưa từng có của ENC cùng những bất ổn từ tình hình chung tại khu vực, EF tin rằng việc lùi thời gian tổ chức mùa giải đầu tiên sang tháng 11/2027 thể hiện trách nhiệm của tổ chức nhằm mang lại sự chắc chắn và ổn định mà các đội tuyển quốc gia, nhà phát hành, đối tác và người hâm mộ kỳ vọng", EF cho biết trong thông báo.

ENC quy tụ các đội tuyển cùng các bên liên quan từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ả Rập Xê Út vẫn hoàn toàn đủ năng lực đăng cai các sự kiện, với các chương trình thể thao và giải trí lớn vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Dù hoãn, toàn bộ các cam kết tài trợ từ Quỹ Phát triển ENC dành cho các đối tác quốc gia vẫn sẽ được duy trì. Quỹ Phát triển ENC và các chương trình phát triển hệ sinh thái liên quan sẽ tiếp tục được triển khai, song song với sự hợp tác thường xuyên cùng các nhà phát hành, đối tác quốc gia và các bên liên quan khác.

ENC đã tạo được đà phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới. Hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ ở khắp các châu lục đã trở thành đối tác chính thức, quy tụ những tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới tranh tài ở nhiều bộ môn. Được thiết kế để bổ trợ cho hệ sinh thái eSports hiện tại, ENC hướng tới việc mở ra những lộ trình mới cho các tuyển thủ, thúc đẩy sự phát triển của eSports quốc gia.

Trong những tuần tới, EF sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác quốc gia, nhà phát hành và các bên liên quan để cập nhật lịch thi đấu, lộ trình vòng loại cùng các điều chỉnh liên quan đến mốc thời gian mới.