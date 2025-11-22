Google nâng cấp công cụ tạo ảnh AI trên Gemini 3 Pro

Nano Banana Pro là mô hình tạo ảnh AI mới và tiên tiến nhất được triển khai trên nhiều dịch vụ, giúp người dùng và chuyên gia tiếp cận các công cụ sáng tạo chất lượng studio cùng các tính năng minh bạch nâng cao. Công cụ này hứa hẹn mang lại khả năng kiểm soát và chất lượng hình ảnh do AI tạo ra chưa từng có, đánh dấu một bước tiến lớn trong cuộc đua công nghệ tạo hình ảnh.

Nano Banana Pro được vận hành dựa trên sức mạnh của Gemini 3 Pro.

Dựa trên nền tảng Gemini 3 Pro, Nano Banana Pro không chỉ là phiên bản cải tiến so với Nano Banana (dựa trên Gemini 2.5 Flash) mà còn được thiết kế để biến ý tưởng của người dùng thành “những thiết kế chất lượng studio với khả năng kiểm soát chưa từng có”. Mô hình này sử dụng khả năng lập luận nâng cao của Gemini 3 Pro để tạo ra hình ảnh chính xác và giàu ngữ cảnh, từ đồ họa thông tin đến công thức nấu ăn.

Một trong những cải tiến đáng chú ý là khả năng tạo văn bản. Nano Banana Pro được quảng cáo là có khả năng hiển thị văn bản rõ ràng và chính xác trên hình ảnh, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và dịch thuật, khắc phục nhược điểm mà nhiều trình tạo hình ảnh AI trước đây gặp phải.

Cách truy cập Nano Banana Pro

- Người sáng tạo nội dung: Có sẵn toàn cầu trong tính năng “Tạo hình ảnh” của ứng dụng Gemini khi chọn chế độ “Tư duy”. Người dùng gói miễn phí sẽ có hạn ngạch giới hạn trước khi trở về chế độ gốc.

Người dùng có thể chọn nhiều gói sử dụng Nano Banana Pro khác nhau.

- Chuyên gia và doanh nghiệp: Tính năng này đang được tích hợp vào Google Ads cho các nhà quảng cáo và sẽ sớm có mặt trong Google Slides và Video cho khách hàng Workspace.

- Nhà phát triển: Có thể truy cập thông qua Gemini API và Google AI Studio, với bản triển khai Vertex AI cho doanh nghiệp quy mô lớn.

- Khả năng sáng tạo nâng cao: Người đăng ký Google AI Ultra sẽ tìm thấy Flow, công cụ làm phim AI (trí tuệ nhân tạo) cung cấp khả năng kiểm soát khung hình và cảnh tốt hơn.

Ngoài việc cải thiện chất lượng hình ảnh, Nano Banana Pro còn mang đến một bước tiến lớn về tính minh bạch nội dung. Google đã phát triển một công cụ xác minh độc đáo cho phép người dùng kiểm tra xem hình ảnh có phải do AI tạo ra hay không nhờ vào công nghệ đóng dấu kỹ thuật số SynthID. Người dùng có thể tải bất kỳ hình ảnh nào lên ứng dụng Gemini và nhận được thông tin xác thực.

Phiên bản trả phí sẽ giúp loại bỏ hình mờ Gemini lấp lánh khó chịu khỏi bức ảnh tạo bởi AI.

Google cho biết họ sẽ mở rộng tính năng này sang video và âm thanh trong tương lai. Đối với người dùng Google AI Ultra, hình mờ “Gemini lấp lánh” sẽ bị xóa tạo ra không gian làm việc sạch sẽ cho các dự án chuyên nghiệp. Cam kết về xác minh mở và khả năng sử dụng chuyên nghiệp cho thấy Google đang dẫn đầu trong một cuộc đối thoại cần thiết về tính minh bạch trong công nghệ AI.

Với những cải tiến này, Nano Banana Pro không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn xây dựng lòng tin trong cộng đồng sáng tạo nội dung.