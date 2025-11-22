Những yếu điểm khiến người mua smartphone gập cảm thấy ngán ngẩm

Bất chấp những tiến bộ mà định dạng smartphone gập đã mang lại trong vài năm qua, có những lý do nhất định khiến người tiêu dùng quay lưng với dòng sản phẩm này.

Vấn đề về độ bền

Những tai nạn nhỏ có thể làm hỏng hoàn toàn smartphone màn hình gập, và chúng thậm chí thiếu khả năng chống bụi hoặc nước như smartphone truyền thống. Điều này bắt nguồn từ tính linh hoạt của chúng làm ảnh hưởng đến độ bền của sản phẩm.

Người dùng vẫn lo ngại độ bền của smartphone gập.

Đó là lý do tại sao người dùng có thể thấy một số cảnh báo khi khởi động smartphone gập như không ấn vật cứng hoặc sắc nhọn vào màn hình; để tránh xa thẻ tín dụng và các thiết bị có nam châm; và tránh để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng, cát và bụi.

Samsung đã có một số tiến bộ về độ bền nhưng vẫn còn nhiều điều có thể xảy ra với smartphone gập. Người dùng cũng không thể sử dụng miếng dán bảo vệ màn hình như trên smartphone truyền thống.

Giá đắt đỏ

Công nghệ màn hình gập tương đối mới đi kèm với mức giá cao, ngay cả khi các thông số kỹ thuật còn lại của điện thoại không ấn tượng lắm. Ví dụ giá đề xuất của Galaxy Z Fold7 có giá 41 triệu đồng, trong khi Galaxy S25 Ultra là khoảng 28 triệu đồng.

Tùy thuộc vào những gì người dùng đang tìm kiếm ở một smartphone, Galaxy S25 Ultra có thể là lựa chọn tốt hơn nhờ S Pen tích hợp, pin lớn hơn và camera mạnh hơn.

Mức giá cho smartphone gập hiện nay vẫn chưa hề giảm.

Công nghệ vẫn cần được cải tiến

Mặc dù các công ty đã có những cải tiến đối với công nghệ smartphone gập nhưng chúng vẫn cần một chặng đường dài trước khi được người dùng chấp nhận. Trên nhiều sản phẩm, nếp gấp vẫn còn thấy rõ, trong khi nhiều thiết bị có sự xuống cấp nhanh và điểm ảnh chết dọc theo các nếp gấp.

Trên thực tế, chúng thường gồm pin kép với dung lượng nhỏ, khoảng 4.400 mAh thay vì 5.000 mAh có trên nhiều smartphone hàng đầu. Mặc dù các ứng dụng có thể điều chỉnh theo hệ số màn hình nhưng vẫn không đủ tận dụng tối đa công nghệ này.

Lặp đi lặp lại thiết kế

Mặc dù công nghệ đang phát triển, có vẻ nhiều công ty đã rơi vào thói quen cập nhật nhỏ giữa các thế hệ. Trong thực tế đó là vấn đề đang xảy ra với smartphone thông thường nhưng mọi thứ nghiêm trọng hơn khi nói đến dạng màn hình gập.

Do nhiều yếu tố, smartphone gập vẫn quanh đi quẩn lại một kiểu thiết kế.

Khi các công ty đang cố gắng tìm ra cách để đạt được những bước tiến đáng kể về độ bền và khả năng sử dụng, thật khó có thể mong đợi một smartphone màn hình gập nhận được cải tiến lớn về thiết kế.

Mang lại ít lợi thế

Ở thời điểm hiện tại có hai dạng gập chính: sách và vỏ sò. Dạng sách có trên Galaxy Z Fold7 và Honor Magic V5 với đường gập dọc để đóng màn hình như một cuốn sách. Dạng vỏ sò có trên Oppo N3 Flip hay Galaxy Z Flip7 với đường gập ngang như điện thoại nắp gập.

Lợi ích mỗi thứ sẽ phụ thuộc vào mục đích của người dùng như dạng sách giúp hình ảnh hiển thị đẹp hơn và nâng cao năng suất khi hiển thị hai ứng dụng đồng thời, trong khi dạng vỏ sò cho phép sử dụng phần dưới làm chân máy hoặc gập lại để dễ đi lại hơn. Thậm chí dạng vỏ sò còn cho xem trước thông báo hay camera trước trên màn hình ngoài, tuy nhiên các ứng dụng và tính năng có sẵn trên màn hình ngoài vẫn tương đối hạn chế.

Một điểm nổi bật trên smartphone gập là chúng đang đạt nhiều bước tiến, như độ mỏng trên Honor Magic V5. Tuy nhiên, các công ty vẫn cần thêm thời gian để cải thiện hơn nữa các sản phẩm nếu muốn smartphone gập trở nên được yêu thích hơn.