iPhone Fold đã hoàn thiện phần cứng, sẵn sàng ra mắt

Với việc iPhone màn hình gập sẽ ra mắt vào năm tới cùng với iPhone 18, đã đến lúc Apple bắt đầu hoàn tất một số quyết định phần cứng quan trọng cho sản phẩm mới nhất của mình. Và theo một nguồn tin đáng tin cậy có liên hệ với chuỗi cung ứng, công ty đã hoàn tất việc này.

Phần cứng cho iPhone màn hình gập đã được hoàn tất

Theo nguồn tin rò rỉ, các quyết định về phần cứng của iPhone màn hình gập đã được hoàn tất. Khả năng cao là Samsung sẽ cung cấp màn hình cho iPhone màn hình gập. Điều thú vị là Samsung sẽ cung cấp màn hình độc quyền cho Apple trong khi cả LG lẫn BOE đều không tham gia vào việc này.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Việc lắp ráp cũng sẽ do Foxconn đảm nhiệm. Hiện vẫn chưa rõ iPhone màn hình gập sẽ được lắp ráp tại Trung Quốc hay Apple sẽ chuyển hoàn toàn sang Ấn Độ.

Lý do khiến Apple mất nhiều thời gian để gia nhập thị trường điện thoại thông minh màn hình gập là vì hãng muốn tạo ra một chiếc iPhone màn hình gập lại với nếp gấp màn hình hoàn toàn vô hình. Nhiều nguồn tin cho biết, bản lề đang được phát triển cho chiếc điện thoại này là tiên tiến nhất trong ngành.

Các tin đồn khác cho hay, bản lề cho iPhone màn hình gập vẫn đang được thiết kế. Rất có thể Apple sẽ phải chấp nhận một nếp gấp hơi lộ ra. Nhà cung cấp pin cho iPhone màn hình gập cũng vẫn chưa được lựa chọn.

Apple có đáp ứng được sự kỳ vọng lớn lao này?

Với iPhone màn hình gập, nhà sản xuất điện thoại lớn sẽ chính thức bước vào thị trường, mở ra một danh mục sản phẩm hoàn toàn mới cho cộng đồng người dùng. Nhưng với sự kỳ vọng và mong đợi dành cho iPhone màn hình gập như vậy, liệu Apple có thể đáp ứng được kỳ vọng của mọi người hay không?

Ảnh minh họa.

Nếu thành công, chiếc iPhone màn hình gập có thể "bán chạy như tôm tươi", giống như iPhone 17 Pro sau nhiều năm đơn điệu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chiếc điện thoại này sẽ phải chịu rất nhiều sự soi mói giống như iPhone 17.

Tuy nhiên, nhìn chung, đã đến lúc Apple nên dấn thân vào phân khúc này, dù màn hình có nếp nhăn hoàn toàn ẩn hay không.