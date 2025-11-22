Gemini 3 Pro có sẵn miễn phí, nhưng bạn phải làm điều này để kích hoạt

Ngay từ những ngày đầu triển khai, Gemini 3 đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khả năng hiểu các câu hỏi phức tạp và cung cấp câu trả lời súc tích hơn. Một trong những tính năng nổi bật của Gemini 3 là khả năng tạo giao diện người dùng tùy chỉnh theo thời gian thực cho các lời nhắc giúp người dùng có trải nghiệm tương tác phong phú hơn.

Gemini 3 Pro đã đến với nhiều người dùng, kể cả miễn phí và có phí.

Tuy nhiên, theo mặc định người dùng sẽ chỉ sử dụng phiên bản Gemini 2.5 Flash cũ hơn. Nếu muốn có được trải nghiệm Gemini 3, người dùng cần phải thực hiện một số thao tác thiết lập, bao gồm cả trên máy tính và ứng dụng trên Android.

Cách kích hoạt Gemini 3

Để truy cập Gemini 3 trên máy tính, người dùng chỉ cần vào trang web Gemini. Tại đây, hãy tìm menu thả xuống bên dưới hộp thoại “Hỏi Gemini”. Mặc định, chế độ hiển thị là “Nhanh”, sử dụng phiên bản Gemini 2.5 Flash. Để sử dụng Gemini 3 Pro, người dùng cần chuyển sang chế độ “Tư duy” nhằm khai thác khả năng tư duy sâu sắc về các chủ đề phức tạp.

Cách kích hoạt Gemini 3 Pro trên máy tính.

Trên ứng dụng Android, quy trình kích hoạt Gemini 3 tương tự. Người dùng chỉ cần mở ứng dụng, chạm vào “2.5 Flash” gần cuối màn hình, sau đó chọn “Tư duy” trong menu bật lên. Khi hoàn tất, người dùng sẽ thấy nhãn “3 Pro” xuất hiện, xác nhận rằng họ đang sử dụng phiên bản mới nhất.

Được biết, tính đến ngày 20/11, Gemini 3 Pro đã được triển khai rộng rãi trên ứng dụng Android, mang đến cơ hội trải nghiệm cho nhiều người dùng.

Có cần đăng ký Google AI Pro để sử dụng Gemini 3 không?

Mặc dù Google đã triển khai Gemini 3 Pro, điều này không có nghĩa là chỉ những người dùng đăng ký Google AI Pro mới có thể truy cập. Trong thực tế, bất kỳ ai sử dụng Gemini (dù miễn phí hay trả phí) đều có thể trải nghiệm Gemini 3 Pro. Tuy nhiên, để sử dụng tính năng Tư duy sâu, người dùng sẽ cần đăng ký AI Pro.

Người dùng không cần phải mua gói AI Pro để được trải nghiệm Gemini 3 Pro.

Đây là một bước tiến lớn từ Google nhằm cho phép nhiều người dùng hơn có cơ hội trải nghiệm công nghệ AI tiên tiến của hãng mà không phải trả thêm phí. Gemini 3 Pro đang nhanh chóng trở thành phiên bản tốt nhất của Google từ trước đến nay, và việc mọi người có thể trải nghiệm miễn phí là một tin vui cho cộng đồng công nghệ.