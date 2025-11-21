Người dùng thiết bị Galaxy tầm trung bất ngờ được Samsung “tặng quà xịn”

Theo thông tin từ Galaxy Club (Hà Lan), Samsung đã cập nhật trang sản phẩm Galaxy A56 khi cho biết thiết bị này sẽ nhận thêm 1 năm hỗ trợ phần mềm, nâng tổng thời gian hỗ trợ từ 6 năm lên 7 năm. Điều này có nghĩa Galaxy A56 sẽ được hỗ trợ từ năm 2025 đến năm 2032 với các bản vá bảo mật.

Galaxy A56 được tăng thời gian hỗ trợ cập nhật bảo mật thêm một năm.

Mặc dù vậy, sự mở rộng này chỉ áp dụng cho khía cạnh bảo mật, trong khi số lượng bản nâng cấp hệ điều hành Android vẫn giữ nguyên ở mức sáu. Như vậy, Galaxy A56 sẽ chỉ nhận các bản nâng cấp lớn từ năm 2025 đến năm 2031, chủ yếu tập trung vào các vấn đề bảo mật.

Bên cạnh Galaxy A56, Samsung cũng được cho là đã âm thầm mở rộng hỗ trợ cho các thiết bị khác như Galaxy A36, Galaxy Tab A11 và Galaxy Tab A11 Plus, với thời gian hỗ trợ tương tự như các dòng cao cấp của hãng.

Người dùng Mỹ hiện đang háo hức chờ đợi sự ra mắt của mẫu Galaxy A thế hệ tiếp theo, đặc biệt sau khi mẫu Galaxy A55 đã bị bỏ qua vào năm trước. Galaxy A56 đã chính thức có mặt tại các nhà bán lẻ Mỹ vào tháng 7 với giá 499 USD (13,15 triệu đồng), mức giá hấp dẫn cho một sản phẩm có màn hình Super AMOLED Plus 6,7 inch Full HD, bộ ba camera và pin 5.000 mAh. Galaxy A56 đã bị chậm trễ khi đến Mỹ, do Galaxy A56 ban đầu được ra mắt cùng với Galaxy A36 và A26 vào tháng 3 tại các thị trường khác.

Nhiều thiết bị Galaxy tầm trung cũng đang được Samsung mang đến lợi ích tương tự.

Các thiết bị Galaxy tầm trung nói trên cũng được trang bị bộ tính năng AI đặc biệt của Samsung mang tên Awesome Intelligence, cùng với các tiện ích như Object Eraser, Best Face và Circle to Search của Google. Rõ ràng, Samsung đang nâng cấp các mẫu máy tầm trung của mình để ngang bằng với các mẫu cao cấp, mặc dù không có sự nâng cấp hệ điều hành Android. Trước đó, dòng Galaxy S25 đã nhận được lời hứa hỗ trợ cập nhật 7 năm, bao gồm cả bản cập nhật hệ điều hành và bản vá bảo mật hàng tháng.