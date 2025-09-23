iPhone Air là gợi ý về cách iPhone Fold trông sẽ như thế nào

iPhone Air đã đánh dấu một bước đột phá lớn trong thiết kế của Apple, khác biệt so với các mẫu iPhone truyền thống. Mặc dù không yêu cầu cấu hình cao, mẫu máy này cho thấy tiềm năng của Apple trong việc phát triển iPhone Fold, dự kiến ra mắt vào năm 2026.

iPhone Fold có thể trông như thế nào?

Trong bản tin "Power On" của Bloomberg, chuyên gia Mark Gurman đã thảo luận về iPhone Fold, nhấn mạnh rằng người dùng nên hình dung hai chiếc iPhone Air đặt cạnh nhau để hiểu rõ hơn về kiểu dáng của sản phẩm này. Với màn hình lớn nhờ vào thiết kế bản lề, iPhone Fold sẽ có độ dày tương đương iPhone Air khi mở ra. Tuy nhiên, khi gập lại, máy sẽ dày ít nhất gấp đôi, do đó, Apple cần tối ưu hóa độ mỏng khi sử dụng.

Gurman cũng dự đoán rằng iPhone Fold sẽ có mức giá khởi điểm khoảng 2.000 USD (khoảng 52,7 triệu đồng), khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đắt đỏ nhất của Apple. Về thời điểm ra mắt, Gurman cho rằng sản phẩm sẽ được giới thiệu vào mùa thu năm 2026, phù hợp với các thông tin rò rỉ trước đó.

Các tin đồn cho biết iPhone Fold có thể mỏng hơn cả iPhone Air, với độ dày chỉ khoảng 4,8mm, theo một nguồn tin vào tháng 7. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo thậm chí còn cho rằng độ dày có thể giảm xuống còn 4,5mm. Màn hình gập của iPhone Fold dự kiến sẽ có kích thước khoảng 7,5 inch, trong khi màn hình bên ngoài sẽ nhỏ hơn, khoảng 5,5 inch.

Về sản xuất, Gurman cho biết Apple đang hợp tác với các nhà cung cấp và đối tác lắp ráp để hoàn thiện sản phẩm. Mặc dù sản xuất chủ yếu sẽ diễn ra tại Trung Quốc thông qua Foxconn, Ấn Độ cũng đang trở thành một lựa chọn khả thi. Việc Apple chuyển sang sản xuất iPhone tại Ấn Độ là một phần trong chiến lược đa dạng hóa nhằm giảm thiểu rủi ro từ các vấn đề toàn cầu ảnh hưởng đến sản xuất.

Thông tin về sản xuất tại Ấn Độ cũng phù hợp với báo cáo ngày 18/9, cho biết Apple đang thử nghiệm quy trình sản xuất tại Đài Loan trước khi triển khai tại Ấn Độ. Tuy nhiên, việc này không nhất thiết giúp đẩy nhanh kế hoạch sản xuất, khi Apple vẫn phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến nhập khẩu thiết bị từ Trung Quốc và tìm kiếm các nhà cung cấp địa phương để điều chỉnh chuỗi cung ứng của mình.