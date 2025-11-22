Gmail âm thầm đọc email và tệp đính kèm để huấn luyện AI

Một thay đổi quan trọng đang diễn ra trong âm thầm và nằm ngoài sự nhận biết của hàng tỷ người dùng Gmail trên toàn cầu. Theo các báo cáo mới nhất, Google đã bắt đầu tự động kích hoạt quyền truy cập dữ liệu cá nhân trong Gmail.

Mục đích của động thái này là thu thập dữ liệu thực tế (real-world data) nhằm huấn luyện và tinh chỉnh mô hình AI Gemini, giúp cải thiện các tính năng tự động như Smart Compose (Soạn thảo thông minh) hay AI-generated replies (Trả lời tự động bằng AI).

Ảnh minh họa.

Về lý thuyết, việc này giúp trải nghiệm Gmail trở nên thông minh hơn, hỗ trợ người dùng viết thư nhanh hơn và quản lý hộp thư hiệu quả hơn. Google cũng cam kết áp dụng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ như ẩn danh dữ liệu trong quá trình huấn luyện.

Tuy nhiên, thực tế là nội dung email, các cuộc trò chuyện riêng tư và cả các tệp đính kèm chứa thông tin nhạy cảm của bạn đang được sử dụng làm "nguyên liệu" để dạy cho AI học. Điều đáng lo ngại nhất là Google thiết lập các tùy chọn này ở chế độ được bật theo mặc định thay vì hỏi người dùng có đồng ý hay không.

Đối với những người dùng thường xuyên trao đổi hợp đồng, bí mật kinh doanh hay dữ liệu cá nhân nhạy cảm qua email, đây là một rủi ro bảo mật không thể xem thường.

Để lấy lại quyền kiểm soát dữ liệu và ngăn chặn AI "đọc trộm" thư từ, bạn cần thực hiện thao tác tắt thủ công ở 2 vị trí riêng biệt trong phần Cài đặt. Hãy làm theo các bước sau:

- Mở Gmail trên máy tính, nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải và chọn See all settings (Xem tất cả chế độ cài đặt).

- Tại thẻ General (Chung), hãy cuộn xuống tìm mục Smart features and personalization (Các tính năng thông minh và cá nhân hóa).

- Sau đó, bỏ chọn để ngăn Gmail, Chat và Meet sử dụng dữ liệu của bạn.

- Tiếp tục cuộn xuống một chút nữa, tìm mục Smart features and personalization in other Google products (Các tính năng thông minh và cá nhân hóa trong các sản phẩm khác của Google).

- Bỏ chọn ô này để ngăn Google sử dụng dữ liệu từ Gmail để cá nhân hóa các sản phẩm khác (như Google Maps, Assistant...).

- Cuối cùng, cuộn tới cuối trang và nhấn nút Save Changes (Lưu thay đổi). Bạn có thể cần tải lại trang để các thay đổi có hiệu lực.

Tắt các tùy chọn nhằm ngăn Google sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để huấn luyện AI.

Google đang triển khai thay đổi này theo từng giai đoạn, vì vậy ngay cả khi bạn chưa thấy thông báo, hãy chủ động kiểm tra cài đặt của mình ngay hôm nay.