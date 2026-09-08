5 tính năng của iPhone Pro có thể không xuất hiện trên iPhone gập

Ảnh mô phỏng iPhone Ultra không có nút Action. Minh họa: Apple Insider

Không có camera telephoto

Hình ảnh rò rỉ từ một số mô hình cho thấy iPhone gập, nhiều khả năng mang tên Ultra, chỉ sở hữu cụm camera kép ở mặt sau, gồm cảm biến chính và góc siêu rộng 48 megapixel, tương tự cấu hình trên dòng iPhone 17 tiêu chuẩn.

Theo Apple Insider, nguyên nhân Apple bỏ qua ống zoom quang học là độ mỏng của thiết bị. Khi mở, độ dày máy chỉ khoảng 4,5 mm, không đủ không gian bên trong để bố trí hệ thống thấu kính tiềm vọng phức tạp. Ngoài ra, việc ưu tiên diện tích cho pin, chip xử lý và hệ thống tản nhiệt cũng khiến cụm camera bị cắt giảm.

Không hỗ trợ Face ID

Hệ thống nhận diện khuôn mặt 3D TrueDepth quen thuộc trên dòng iPhone cao cấp dự kiến vắng mặt trên iPhone Ultra. Lý do tiếp tục nằm ở giới hạn độ mỏng phần viền và thân máy, không đủ khoảng trống chứa cảm biến 3D.

Thay vào đó, Apple có thể sẽ đưa công nghệ nhận diện vân tay Touch ID trở lại, tích hợp trực tiếp vào nút nguồn ở cạnh bên, tương tự giải pháp đang áp dụng trên iPad mini.

Bỏ khay SIM vật lý

Tương tự iPhone Air, iPhone Ultra được cho là sẽ không còn khay SIM vật lý trên tất cả thị trường và chỉ hỗ trợ eSIM.

Quyết định này giúp tiết kiệm không gian linh kiện, yếu tố cốt lõi đối với một thiết bị gập siêu mỏng, nhưng có thể giới hạn khả năng mở bán của thiết bị tại một số quốc gia vẫn yêu cầu SIM vật lý vì lý do pháp lý hoặc hạ tầng mạng.

Thiếu kết nối 5G mmWave băng thông rộng

iPhone Ultra dự kiến trang bị modem C2 do Apple tự phát triển nhằm giảm sự phụ thuộc vào Qualcomm. Tuy nhiên, chip này hiện chưa hỗ trợ băng tần 5G mmWave tốc độ cao.

Trong khi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vẫn sử dụng modem Qualcomm để duy trì kết nối mmWave tại thị trường Mỹ, người dùng iPhone Ultra chỉ có thể truy cập mạng 5G ở dải tần Sub-6GHz.

Loại bỏ nút Action

Các mô hình thử nghiệm xuất hiện thời gian quan cũng cho thấy cạnh trái iPhone Ultra hoàn toàn trống trải, không xuất hiện nút Action và cần gạt âm lượng truyền thống. Nút điều chỉnh âm lượng được di chuyển lên cạnh trên, trong khi nút nguồn và Camera Control đặt ở cạnh phải.

PhoneArena dẫn nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết lựa chọn thiết kế này xuất phát từ việc bo mạch chủ của máy được đặt toàn bộ ở nửa bên phải. Để tránh đi dây cáp băng qua phần bản lề gập, vốn làm tăng nguy cơ hỏng hóc theo thời gian. Apple đã quyết định gom toàn bộ phím bấm về một bên và cắt giảm phím Action.

Dù thiếu một số tính năng phần cứng, iPhone Ultra vẫn được kỳ vọng mang lại trải nghiệm đột phá về không gian hiển thị và thiết kế. Apple dự kiến công bố điện thoại gập đầu tiên cùng bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max tại sự kiện "Surprise and Shine" ngày 9/9.