Apple sản xuất 52 triệu chiếc iPhone trong quý 2

Một báo cáo mới từ TrendForce cho thấy, Apple đã ghi nhận mức tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm ngoái về sản lượng smartphone trong Quý 2 năm 2026, chiếm 19% thị phần sản xuất toàn cầu và chỉ đứng sau Samsung.

Mức sụt giảm chung của thị trường thấp hơn dự báo trước đó

Trong báo cáo mới nhất, TrendForce cho biết, Apple đã sản xuất khoảng 52 triệu chiếc iPhone trong Quý 2 năm 2026, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, tổng sản lượng smartphone toàn cầu trong cùng kỳ lại giảm 8% so với năm trước, xuống còn 275 triệu chiếc. TrendForce nhận định rằng mức sụt giảm này "thấp hơn dự báo trước đó, dẫn đến kết quả hoạt động chung khả quan hơn mong đợi".

Dựa trên các số liệu mới, TrendForce đã điều chỉnh dự báo cho năm 2026, nâng ước tính sản lượng smartphone toàn cầu lên 1,07 tỷ chiếc, tăng so với mức 1,05 tỷ chiếc trong báo cáo trước đó. Nếu con số này được xác nhận, mức giảm so với cùng kỳ năm ngoái sẽ là 14%, thay vì mức giảm 16% như dự báo trước đó.

Kết quả của Apple chỉ đứng sau Samsung; hãng này đã sản xuất 62 triệu chiếc smartphone trong Quý 2 năm 2026, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 23% sản lượng toàn cầu.

Xếp sau Apple là Oppo ở vị trí thứ ba với 30 triệu chiếc và 11% thị phần (giảm 17% so với cùng kỳ), tiếp theo là Xiaomi với 29 triệu chiếc và 10% thị phần (-32%), Vivo với 21 triệu chiếc và 8% thị phần (-18%), và Transsion với 20 triệu chiếc và 7% thị phần (-27%).

Sản lượng smartphone của các thương hiệu lớn trên toàn cầu trong quý 2/2026.

Dưới đây là nhận định của TrendForce về các số liệu của Apple:

"Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ vào chiến lược định giá hiệu quả của dòng iPhone 17, giúp duy trì doanh số mạnh mẽ trong suốt ba quý đầu năm."

Báo cáo cũng cho biết thêm, "việc tăng giá cho dòng iPhone 18 sắp ra mắt là điều khó tránh khỏi, có thể tác động đến đà tăng trưởng doanh số và trở thành yếu tố then chốt cần theo dõi".

Cuối cùng, TrendForce cũng cho hay, việc điều chỉnh tăng dự báo cho cả năm 2026 phản ánh việc người tiêu dùng mua điện thoại thông minh sớm hơn kế hoạch và các nhà sản xuất đảo ngược một phần các đợt cắt giảm sản lượng mạnh tay trước đó, không phải do sự gia tăng của nhu cầu thực tế.