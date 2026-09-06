Lộ trình của iPhone trong tương lai đã được vén màn

iPhone đã trải qua nhiều thay đổi kể từ khi thế hệ đầu tiên gây chấn động và tạo nên sự phấn khích trên toàn thế giới vào năm 2007. Giờ đây, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg vừa công bố lộ trình phát triển iPhone, kéo dài từ các thông báo vào tuần tới cho đến năm 2028.

Thế giới đã thay đổi vào ngày 9/1/2007

Vào năm 2007, cố CEO Apple - Steve Jobs đã giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên mang tính đột phá. Không hề quá lời khi nói rằng thế giới đã thay đổi vào ngày 9/1/2007, bản thân Jobs cũng biết chính xác điều gì sắp diễn ra.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Năm nay, Apple sẽ tạo ra sự khác biệt lớn khi ra mắt các mẫu iPhone cao cấp vào tháng 9/2026. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên (iPhone Ultra) sẽ được công bố vào thứ Tư tuần tới, ngày 9/9, trong sự kiện "Surprise and Shine" của Apple. Trong khi đó, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn, chiếc iPhone Air 2 mỏng nhẹ và mẫu iPhone 18e "giá rẻ hơn" sẽ được phát hành vào mùa xuân năm sau.

Các tính năng mới trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Theo Gurman, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dự kiến ​​được trang bị một số tính năng mới trong năm nay, chẳng hạn như khẩu độ cơ học có thể thay đổi trên camera chính (tính năng này có thể chỉ dành riêng cho iPhone 18 Pro Max). Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến hình ảnh và tạo ra hiệu ứng tách biệt chủ thể bằng quang học thực sự, thay vì phải dựa vào bản đồ độ sâu (depth map) được tạo ra bằng thuật toán. Chúng cũng sẽ mang lại hiệu ứng làm mờ hậu cảnh (bokeh) tự nhiên, mượt mà và mềm mại hơn.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có thời lượng pin dài hơn và được trang bị vi xử lý A20 Pro. Đây sẽ là con chip đầu tiên cung cấp sức mạnh cho iPhone được sản xuất trên tiến trình 2nm và sử dụng kiến ​​trúc bóng bán dẫn Gate-All-Around (GAA). Hệ thống buồng hơi (vapor chamber) cải tiến sẽ giúp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max duy trì nhiệt độ mát mẻ, đồng thời cả hai mẫu máy này dự kiến ​​sẽ sử dụng modem 5G C2 do chính Apple phát triển.

iPhone Ultra sẽ ra mắt vào tuần tới

Theo các tin đồn mới nhất, thiết bị này có giá khởi điểm từ 1.999 USD (khoảng 52 triệu đồng), sở hữu màn hình lớn bên trong và màn hình nhỏ hơn ở bên ngoài. Máy cũng sẽ được trang bị chip A20 Pro (tiến trình 2nm) và modem 5G C2. iPhone Ultra sẽ có cảm biến vân tay Touch ID, bản lề tiên tiến cùng nếp gấp màn hình nông và ít lộ rõ ​​hơn so với các điện thoại gập khác.

Việc không có nếp gấp rõ rệt được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn thu hút nhất của chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên này. Khi gập lại, iPhone Ultra có kích thước tương đương cuốn hộ chiếu và được trang bị camera chính cùng camera góc siêu rộng.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Vào mùa xuân năm sau, Apple sẽ ra mắt ba mẫu iPhone. Mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn đã có một năm thành công rực rỡ nhờ được bổ sung các tính năng vốn trước đây chỉ dành cho dòng Pro.

Apple kỳ vọng nhu cầu đối với iPhone 18 cũng sẽ cao tương tự. Nếu ngân sách hạn hẹp, iPhone 18e có thể là lựa chọn phù hợp cho bạn. Còn với iPhone Air 2, thiết bị dự kiến ​​được bổ sung camera góc siêu rộng ở mặt lưng, chip xử lý (SoC) nhanh hơn và cải thiện thời lượng pin.

Năm 2028 sẽ là năm của iPhone 20

Trong khoảng một năm nữa, chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm ra mắt sẽ trở thành tâm điểm. Kính cong sẽ được bo tràn qua các góc và cạnh máy, đi kèm với viền màn hình mỏng hơn. Đây sẽ là thay đổi đáng kể đầu tiên của iPhone kể từ khi iPhone X ra mắt vào năm 2017.

Dù Apple vẫn chưa tung ra mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên, hãng đã bắt đầu thử nghiệm tích cực phiên bản thế hệ thứ hai. Thay đổi duy nhất sẽ là việc sử dụng một con chip mới. Và lộ trình này kéo dài đến năm 2028. Một chiếc iPhone màn hình gập thế hệ thứ ba dự kiến ​​sẽ ra mắt vào năm 2028; sẽ sở hữu màn hình ngoài lớn hơn kích thước 5,5 inch của hai thế hệ trước đó. Màn hình trong kích thước 7,8 inch cũng sẽ được tăng kích thước trên mẫu iPhone Ultra thế hệ thứ ba này.

Gurman cũng đề cập đến thông tin về một chiếc iPad màn hình gập cỡ lớn có thể ra mắt trước khi thập kỷ này kết thúc. Trước đó, vào năm 2024, chuyên gia Johanna từng tuyên bố Apple đang phát triển một chiếc iPad có màn hình gập 20 inch để ra mắt vào năm 2028.

Nhà phân tích Gurman cũng cho biết kính thực tế tăng cường (AR) của Apple sẽ ra mắt vào cuối thập kỷ này. Loại kính này sẽ có thiết kế tương tự như Google Glass với các hình ảnh do máy tính tạo ra được chiếu lên.

Điều này cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn đang chờ đón người hâm mộ Apple.