Có thể sử dụng sạc USB-C máy tính xách tay cho điện thoại?

Sự đồng nhất này đã khiến nhiều nhà sản xuất điện thoại không còn tặng kèm bộ sạc USB-C trong hộp, với lý do người dùng đã có sẵn sạc USB-C. Tuy nhiên, laptop thường đi kèm với bộ sạc USB-C có công suất lớn, điều này khiến không ít người đặt câu hỏi: Liệu có thể sử dụng sạc laptop để sạc cho smartphone?

Việc sử dụng bộ sạc laptop để sạc pin smartphone là hoàn toàn có thể

Câu trả lời là có, đặc biệt với các mẫu điện thoại ra mắt trong vài năm gần đây. Để hiểu rõ hơn về tính an toàn, tốc độ sạc và ảnh hưởng đến pin, chúng ta cần tìm hiểu về cách hoạt động của chuẩn sạc USB-C.

Vai trò của chuẩn USB Power Delivery

Hầu hết các thiết bị USB-C hiện đại đều hỗ trợ chuẩn USB Power Delivery (USB-PD), được phát triển bởi tổ chức USB-IF. USB-PD cho phép bộ sạc và thiết bị được sạc “trao đổi thông tin” trước khi dòng điện được cấp. Smartphone sẽ thông báo cho bộ sạc biết mức công suất tối đa mà nó có thể nhận, từ đó bộ sạc tự điều chỉnh điện áp và dòng điện phù hợp.

Nhờ cơ chế này, việc sử dụng sạc laptop công suất cao (65W hoặc 96W) để sạc điện thoại không gây hại cho pin. Bộ sạc chỉ cấp đúng lượng điện mà smartphone yêu cầu, thường dao động từ 18 W đến 30 W, tùy thuộc vào từng mẫu máy.

USB-PD cũng mang lại tính linh hoạt cao. Một bộ sạc USB-PD có thể sử dụng cho nhiều thiết bị khác nhau như smartphone, tablet, tai nghe hay máy chơi game cầm tay. Trong khi đó, smartphone hỗ trợ USB-PD có thể sạc bằng nhiều loại bộ sạc khác nhau, không nhất thiết phải là “sạc chính hãng”.

Hiện nay, hầu hết các mẫu iPhone mới, iPad, MacBook, điện thoại Google Pixel, Samsung Galaxy và gần như toàn bộ Chromebook đều hỗ trợ USB-PD. Nhiều smartphone Android và laptop Windows khác cũng đã áp dụng tiêu chuẩn này.

Hãy ưu tiên sử dụng bộ sạc USB-C hỗ trợ chuẩn USB-PD

Đối với thiết bị không hỗ trợ USB-PD

Nếu một hoặc cả hai thiết bị không hỗ trợ USB-PD, việc sạc vẫn an toàn, miễn là chúng tuân thủ các tiêu chuẩn cơ bản của USB-C. Nếu bộ sạc laptop hỗ trợ USB-PD nhưng smartphone không hỗ trợ, quá trình “đàm phán” công suất sẽ không diễn ra.

Thay vào đó, bộ sạc sẽ tự động chuyển về chế độ an toàn, chỉ cấp điện áp 5V mặc định của USB, với công suất tối đa khoảng 7,5W đến 15W. Có nghĩa điện thoại vẫn sạc được, nhưng tốc độ sẽ chậm hơn so với sạc nhanh.

Ngược lại, nếu smartphone hỗ trợ USB-PD nhưng củ sạc laptop không hỗ trợ, bộ sạc cũng chỉ cấp mức điện áp 5V, với công suất tối đa thường không vượt quá 15W. Trong trường hợp cả hai thiết bị đều không hỗ trợ USB-PD, sạc nhanh gần như không hoạt động. Tuy nhiên, cơ chế an toàn của USB-C đảm bảo rằng điện áp cao hơn sẽ không được cấp nếu thiết bị không yêu cầu, giúp hạn chế nguy cơ hư hỏng pin.

Trong trường hợp lo ngại việc sử dụng sạc laptop công suất lớn có thể khiến pin điện thoại nhanh chai, điều này không đúng. Bởi vì, yếu tố quyết định tuổi thọ pin không phải là công suất tối đa của củ sạc, mà là cách smartphone quản lý dòng điện - điều mà các sản phẩm hiện đại hoạt động khá tốt.

Dẫu vậy, người dùng vẫn nên lưu ý một số điểm. Đầu tiên, sử dụng cáp USB-C chất lượng cao, đạt chuẩn và hỗ trợ dòng điện phù hợp. Cáp kém chất lượng có thể làm giảm tốc độ sạc, gây nóng hoặc thậm chí tiềm ẩn rủi ro an toàn. Ngoài ra, hãy tránh sạc điện thoại khi không chắc chắn về nguồn gốc hoặc tiêu chuẩn của củ sạc.