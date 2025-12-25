Thủ thuật ẩn trên Windows 11 giúp tăng tốc SSD đến 85%

Tuy nhiên, nhiều người dùng Windows 11 với ổ SSD NVMe đã nhanh chóng tìm ra cách để trải nghiệm những cải tiến này, mặc dù tính năng này vẫn chưa được chính thức hỗ trợ cho hệ điều hành của họ.

Kết quả cải thiện được Microsoft công bố

Microsoft trước đây đã hỗ trợ NVMe, nhưng chỉ dưới dạng giải pháp tạm thời khiến hệ điều hành này vẫn phân loại các thiết bị NVMe như các ổ đĩa cũ hơn, dẫn đến độ trễ không cần thiết. Với NVMe gốc, Windows sẽ xử lý trực tiếp các yêu cầu NVMe mà không cần chuyển đổi sang SCSI, giúp giảm thiểu độ trễ và hoạt động xử lý. Microsoft cho biết sự thay đổi này có thể mang lại “hiệu suất cực cao” cho các khối lượng công việc cao của ổ SSD NVMe.

Người dùng Windows 11 thường cũng có thể trải nghiệm

Sau thông báo từ Microsoft, nhiều người dùng Windows 11 đã tìm cách kích hoạt NVMe gốc trên hệ điều hành của họ. Một số người dùng, như Cheetah2kkk trên Reddit, đã thành công trong việc thử nghiệm trên thiết bị của mình và báo cáo về sự cải thiện hiệu suất.

Tuy nhiên, để thực hiện điều này, người dùng cần thực hiện một số chỉnh sửa trong Registry và đảm bảo rằng SSD NVMe đang sử dụng trình điều khiển NVMe của Windows, vì SSD chạy trên trình điều khiển dành riêng cho nhà cung cấp sẽ không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào.

Người dùng Windows 11 thông thường cũng có thể thực hiện thủ thuật, nhưng hãy cẩn thận

Mặc dù có nhiều báo cáo tích cực, Microsoft không cung cấp cách chính thức để người dùng Windows 11 25H2 thử nghiệm NVMe gốc. Điều đó có nghĩa, người dùng cần tự chịu rủi ro khi thực hiện các thay đổi trong Registry, và nên sao lưu dữ liệu trước khi thử nghiệm. Nếu không ngại rủi ro và có khả năng khôi phục hệ thống, việc thử nghiệm NVMe gốc có thể mang lại những trải nghiệm thú vị.

Được biết, Microsoft đã công bố các kết quả thử nghiệm cho thấy hiệu suất IOPS trên hệ thống Windows Server 2025 có thể tăng tới 80% với số chu kỳ CPU giảm 45% cho mỗi thao tác nhập/xuất. Một số người dùng Windows 11 cũng đã ghi nhận sự cải thiện đáng kể về tốc độ ghi và đọc ngẫu nhiên sau khi kích hoạt NVMe gốc.

Hy vọng rằng Microsoft sẽ sớm phát hành chính thức tính năng này cho Windows 11 thông thường nhằm mang lại lợi ích cho người dùng trong tương lai gần.