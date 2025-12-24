OnePlus 15T sẽ là chiếc smartphone nhỏ gọn tốt nhất của năm sau

Mới đây, các nguồn tin đã xác nhận chiếc smartphone OnePlus 15T đang được phát triển và có thể là một điện thoại nhỏ gọn đầy hứa hẹn. Sản phẩm sẽ sở hữu cấu hình flagship trong một thiết bị 6,3 inch.

Theo nguồn tin đáng tin cậy - Digital Chat Station, OnePlus vẫn có kế hoạch ra mắt OnePlus 15T và các phụ kiện cho thiết bị này đã ở giai đoạn sản xuất thử nghiệm. Giống như sản phẩm tiền nhiệm, thiết bị này sẽ có màn hình 6,31 inch, có cùng tốc độ làm mới 165 Hz như OnePlus 15. Màn hình sẽ hoàn toàn phẳng và có viền mỏng, đối xứng.

OnePlus 15T sẽ là 1 điện thoại nhỏ gọn đầy hứa hẹn.

Nâng cấp thú vị nhất của điện thoại sẽ là pin, được dự đoán có dung lượng khoảng 7.000 mAh. OnePlus 15T cũng có thể sở hữu khung kim loại và cảm biến vân tay siêu âm 3D.

Digital Chat Station cho biết, OnePlus 15T có thể là chiếc điện thoại thông minh màn hình nhỏ hiệu năng cao nổi bật nhất của năm sau. Chúng sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 giống như những chiếc điện thoại cao cấp khác.

Vào năm sau, Galaxy S26 của Samsung cũng có khả năng sở hữu màn hình 6,3 inch và chip tốt nhất của Qualcomm. iPhone 17 Pro nhỏ hơn của Apple cũng là một chiếc điện thoại thông minh có màn hình 6,3 inch với hiệu năng hàng đầu. Và mặc dù Google Pixel 10 Pro có thể không đạt được hiệu năng tương tự nhưng lại có kích thước màn hình tương đương.

Sự khác biệt nằm ở mức giá. OnePlus 15 có giá bán từ 15,25 triệu đồng nên OnePlus 15T sẽ có giá bán phải chăng hơn.

Ảnh minh họa.

Nếu OnePlus bán OnePlus 15T ra ngoài thị trường Trung Quốc, sản phẩm có tiềm năng mang về thành công lớn cho công ty. Sản phẩm này không chỉ nhỏ gọn, có cấu hình cao mà còn sở hữu mức giá phải chăng. OnePlus hoàn toàn có khả năng cung cấp một sản phẩm tuyệt vời với giá bán phải chăng, điều mà các thương hiệu khác khó có thể cạnh tranh.