Will Courageux hay “Will in Vietnam” (còn được biết là “A Frenchy in Vietnam”), là YouTuber người Pháp chuyên làm nội dung trải nghiệm văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Kênh của anh thu hút khán giả qua các video thử món ăn truyền thống, thăm các quán nhỏ, trò chuyện với chủ quán hay người dân địa phương và biểu cảm rất thật khi nếm những món lạ, đặc trưng.

Một trong những điểm mạnh của Will là khả năng hội thoại bằng ba ngôn ngữ: Pháp, Anh và cả tiếng Việt. Thế mạnh này giúp anh tiếp cận được cả khán giả quốc tế lẫn người Việt. Anh thường thuật lại trải nghiệm của mình bằng giọng hài hước, nhưng cũng thể hiện rõ sự trân trọng văn hóa địa phương. Đó cũng chính là một trong những lý do mà anh được mọi người nhắc tới như một “du khách thân thiện”.

Thậm chí, Will được mô tả như một “đại sứ nhỏ” quảng bá ẩm thực Việt: Qua kênh YouTube, anh đưa người xem đến những quán bình dân, những góc ít người biết, gắn liền cuộc sống hàng ngày hơn là các điểm du lịch sang trọng. Những video thử ăn phở, bún đậu, bánh mì, cũng như các món vùng miền ít ai dám thử, thường nhận được phản hồi rất tích cực từ khán giả.

Trên kênh, Will từng kể về việc chủ quán mời anh ngồi lại nói chuyện, nấu cùng chủ quán để học cách làm món truyền thống. Hay cũng có video anh lần đầu ăn món ăn quá mặn, quá cay hoặc có vị rất đặc trưng. Chính sự chân thật, nhiệt tình tìm hiểu và lòng đam mê ẩm thực đã giúp Will in Vietnam trở thành một trong những YouTuber ngoại được yêu thích nhất tại quốc gia hình chữ S.

Nói về một trong những kỷ niệm đáng nhớ, Will kể: "Tôi có một kỷ niệm với người Việt Nam mà nhớ mãi không quên. Hôm đó, tôi đang đạp xe trên đường thì trời đổ mưa lớn. Giữa lúc loay hoay không biết phải làm gì thì có một người phụ nữ người Việt đến đưa cho tôi chiếc áo mưa. Lòng tốt và sự thân thiện của cô ấy thực sự làm cho tôi rất cảm động".