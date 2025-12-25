Lưu bài viết thành công
ại Việt Nam, bên cạnh các YouTuber bản địa còn có nhiều người nước ngoài làm nội dung rất thành công, trải dài ở nhiều lĩnh vực - từ ẩm thực, du lịch, đến kể chuyện đời sống. Có người nói được tiếng Việt có người không, nhưng họ đều đã xây dựng được cộng đồng khán giả lớn mạnh.
Cụ thể, những YouTuber như Cee Jay, Dustin, Phúc Mập, Will, Akari, Nam, Cheri Hyeri không chỉ là người nước ngoài làm YouTuber tại Việt Nam, mà còn là cầu nối văn hóa thực sự. Họ kể chuyện Việt Nam theo cách riêng của mình - không phải du khách du lịch qua màn ảnh, mà là người sống, cảm nhận và chia sẻ thực tế đầy sinh động.
Có người chọn kể về gia đình, ẩm thực, nếp sống thành thị như Cee Jay, Phúc Mập, Will. Có người lại hướng đến vùng quê, sự giản dị và mộc mạc (Dustin). Người khác chia sẻ khía cạnh giao thoa văn hóa (Akari, người Nhật), hoặc khía cạnh hòa nhập cũng như niềm vui khi sống ở Việt Nam (Nnadozie Uzor Nadis, gốc châu Phi). Và cũng có những người dùng ngôn ngữ như công cụ giáo dục kết nối hai quốc gia như Cheri Hyeri.
Will Courageux hay “Will in Vietnam” (còn được biết là “A Frenchy in Vietnam”), là YouTuber người Pháp chuyên làm nội dung trải nghiệm văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Kênh của anh thu hút khán giả qua các video thử món ăn truyền thống, thăm các quán nhỏ, trò chuyện với chủ quán hay người dân địa phương và biểu cảm rất thật khi nếm những món lạ, đặc trưng.
Một trong những điểm mạnh của Will là khả năng hội thoại bằng ba ngôn ngữ: Pháp, Anh và cả tiếng Việt. Thế mạnh này giúp anh tiếp cận được cả khán giả quốc tế lẫn người Việt. Anh thường thuật lại trải nghiệm của mình bằng giọng hài hước, nhưng cũng thể hiện rõ sự trân trọng văn hóa địa phương. Đó cũng chính là một trong những lý do mà anh được mọi người nhắc tới như một “du khách thân thiện”.
Thậm chí, Will được mô tả như một “đại sứ nhỏ” quảng bá ẩm thực Việt: Qua kênh YouTube, anh đưa người xem đến những quán bình dân, những góc ít người biết, gắn liền cuộc sống hàng ngày hơn là các điểm du lịch sang trọng. Những video thử ăn phở, bún đậu, bánh mì, cũng như các món vùng miền ít ai dám thử, thường nhận được phản hồi rất tích cực từ khán giả.
Trên kênh, Will từng kể về việc chủ quán mời anh ngồi lại nói chuyện, nấu cùng chủ quán để học cách làm món truyền thống. Hay cũng có video anh lần đầu ăn món ăn quá mặn, quá cay hoặc có vị rất đặc trưng. Chính sự chân thật, nhiệt tình tìm hiểu và lòng đam mê ẩm thực đã giúp Will in Vietnam trở thành một trong những YouTuber ngoại được yêu thích nhất tại quốc gia hình chữ S.
Nói về một trong những kỷ niệm đáng nhớ, Will kể: "Tôi có một kỷ niệm với người Việt Nam mà nhớ mãi không quên. Hôm đó, tôi đang đạp xe trên đường thì trời đổ mưa lớn. Giữa lúc loay hoay không biết phải làm gì thì có một người phụ nữ người Việt đến đưa cho tôi chiếc áo mưa. Lòng tốt và sự thân thiện của cô ấy thực sự làm cho tôi rất cảm động".
Kim Hyeri (hay Cheri Hyeri) là YouTuber người Hàn Quốc nổi tiếng tại Việt Nam nhờ nội dung dạy tiếng Hàn, vlog du lịch, ẩm thực. Cô sử dụng tiếng Việt và tiếng Hàn rất thành thạo, tạo ra các video dễ tiếp cận cho người Việt muốn học tiếng Hàn, cũng như người Hàn muốn khám phá Việt Nam.
Nội dung kênh của Hyeri bao gồm: Các bài học tiếng Hàn cơ bản, hội thoại thực tế, giới thiệu văn hóa Hàn - Việt, trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc tại Việt Nam, và những chuyến du lịch hai nước. Phong cách của cô rất duyên dáng, năng động, đồng thời chân thành và dễ thương, mang đến cảm giác “cô bạn Hàn” thân thiện, sẵn sàng chia sẻ rất nhiều hơn là chỉ dạy ngoại ngữ.
Trong các câu chuyện nổi bật, cô đã phát hành sách song ngữ Hàn - Việt để hỗ trợ người Việt học tiếng Hàn, đồng thời chia sẻ về hành trình học tiếng Việt của chính mình. Hyeri cũng tham gia nhiều sự kiện giao lưu văn hóa và được xem như người kết nối giữa hai nền văn hóa. Sự kết hợp giữa giáo dục, du lịch, giải trí và chia sẻ cá nhân giúp Cheri Hyeri trở nên nổi tiếng trong cộng đồng YouTuber ở Việt Nam.
Bên cạnh loạt video dạy tiếng Hàn, Hyeri còn tích cực làm các video dạng reaction (video phản hồi ghi lại biểu cảm và nhận xét của người xem) về các món đồ ăn Việt, V-Pop và giới thiệu về cuộc sống, văn hóa Hàn Quốc với người Việt Nam. Mẹ và anh trai Hyeri cũng tích cực tham gia vào các video về Việt Nam của em gái.
Igbokoyi Jesuloluwa (hay còn gọi là Cee Jay) là một YouTuber người Nigeria, đã sống lâu năm ở Việt Nam. Ban đầu đến Việt Nam chỉ để dạy tiếng Anh, giờ đây anh đã trở nên nổi tiếng vì khả năng nói tiếng Việt rất tốt, những video chân thành về gia đình, cuộc sống và ẩm thực Việt Nam.
Kênh CEE JAY OFFICIAL có nội dung rất đa dạng, từ vlog gia đình (với vợ và con), đến khám phá ẩm thực đường phố, các hoạt động văn hóa. Cee Jay không chỉ làm video cho vui, mà thực sự truyền cảm hứng cho nhiều người bởi cách anh hòa nhập sâu với văn hóa Việt và truyền tải thông điệp rõ ràng: Anh không phải khách du lịch tới rồi đi, mà xây dựng cuộc sống, mối quan hệ bền chặt ở Việt Nam.
Một trong những chuyện nổi bật về Cee Jay là việc anh từng tham gia các chương trình văn hóa Việt Nam, như hát dân ca hay tham gia lễ hội dân tộc. Anh cũng chia sẻ về việc dạy tiếng Anh tại nhiều trường học, tạo nên dấu ấn “người thầy truyền cảm hứng”. Nhờ sự chân thật, vui vẻ và khả năng giao tiếp tiếng Việt rất tốt, Cee Jay thu hút lượng người theo dõi lớn và trở thành một trong những YouTuber nước ngoài được yêu mến nhất ở Việt Nam.
Dustin Cheverier là một YouTuber người Mỹ nổi tiếng với kênh Vietnam Meets Dustin, chuyên về trải nghiệm nông thôn và cuộc sống bản địa Việt Nam. Khác với nhiều YouTuber thường quay ở các thành phố du lịch, Dustin chọn cách “sống như dân địa phương”, ghi lại những khoảnh khắc mộc mạc. Chẳng hạn, anh đạp xe xuyên các tỉnh, nấu ăn và thưởng thức cùng người dân, quảng bá những ngôi làng ít được biết tới,...
Phong cách sản xuất video của Dustin mang hơi hướng chậm rãi, trầm lắng nhưng giàu cảm xúc. Anh kể chuyện bằng sự tôn trọng và chân thành, hướng tới khán giả không chỉ người nước ngoài mà cả người Việt muốn hiểu sâu hơn về cuộc sống thôn quê. Do đó, Kênh của anh không chỉ là giải trí, mà còn là tư liệu văn hóa giá trị.
Một trong những video clip hàng trăm ngàn lượt xem là Dustin chia sẻ việc được người dân mời về nhà, ăn bữa cơm gia đình. Anh cũng kể về những khó khăn khi di chuyển bằng xe đạp, các đoạn đường xa, sự vất vả để tiếp cận những vùng sâu.
Cụ thể, khi di chuyển từ huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) tới địa phận bản Son (thuộc xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa), Dustin vô tình gặp 2 người bản địa đi thu hoạch nhộng ong. Họ là anh em trong một gia đình dân tộc Thái.
Thấy Dustin, hai người nhiệt tình trò chuyện, hỏi han và thậm chí còn mời vị khách Tây đến nhà chơi, trải nghiệm cuộc sống ở nơi được mệnh danh “Đà Lạt trong lòng xứ Thanh” hay “Sa Pa thu nhỏ của Thanh Hóa”. Bởi, không khí ở các bản này rất trong lành, mát mẻ, thậm chí hơi se lạnh và thoảng hương thơm của hoa, lá rừng.
Tại nhà của người bản địa, Dustin xin phép gia chủ cho tham quan không gian xung quanh. Anh khá ấn tượng với bầu không khí trong lành, xanh mát ở đây, cùng ngôi nhà sàn đặc trưng của bà con dân tộc Thái. Vị khách Tây thừa nhận, đời sống sinh hoạt của người dân địa phương rất đơn sơ, bình dị, thậm chí còn thiếu tiện nghi.
Dustin được mời bữa cơm thịnh soạn với nhiều món ngon bản địa như thịt gà đen, mướp đắng xào trứng, lạc luộc, măng nứa, cào cào rang, nhộng ong. Ngoài ra, gia chủ còn chuẩn bị thêm cả xôi trắng và thịt vịt luộc để chiêu đãi anh. Để cảm ơn tấm lòng hiếu khách của gia chủ, YouTuber người Mỹ cũng mua 10 lon bia góp vui và cùng các thành viên thưởng thức bữa ăn đầm ấm.
Brandon Hurley hay được khán giả Việt biết đến với tên Phúc Mập, là YouTuber người Mỹ nổi bật trong cộng đồng sáng tạo nội dung ẩm thực và giải trí Việt. Kênh Phúc Mập Vlog chứa đựng nhiều video khám phá ẩm thực đường phố, các thử thách hài hước, cũng như những khoảnh khắc đời thường nhưng rất “Việt Nam” - như đi chợ, trò chuyện cùng người bán hàng, trải nghiệm cuộc sống thành phố.
Phong cách của Phúc Mập khá gần gũi: Anh nói tiếng Việt rất tự nhiên, cười đùa, không sợ bị “dơ mặt” khi thử những món ăn lạ hoặc phản ứng hài hước khi gặp tình huống khó xử. Xem các clip trên kênh của anh, người xem không chỉ vui mà còn cảm nhận được cảm xúc rất “đời”.
Phúc Mập từng được mời tham gia các chương trình truyền hình, hợp tác với nhà sáng tạo nội dung người Việt Nam, hay xuất hiện tại các sự kiện du lịch - ẩm thực mang đậm văn hóa Việt Nam. Anh cũng từng chia sẻ việc chuyển từ nghề dạy tiếng Anh sang làm YouTuber toàn thời gian, và cho biết điều khiến anh gắn bó với Việt Nam là con người, món ăn, và cảm giác “quê nhà”.
Đáng chú ý, năm 2015, YouTuber này tình cờ gặp một cô gái Hải Phòng ở TP.HCM. Thời khắc ấy, trái tim chàng trai Mỹ dường như loạn nhịp. Trải qua một thời gian dài sống ở Việt Nam, có không ít mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, nhưng chính cuộc gặp với cô gái Hải Phòng khiến anh có những cảm xúc đặc biệt.
Khoảng thời gian sau đó, cặp đôi gặp gỡ thường xuyên hơn. Phúc Mập vì thế càng có thêm động lực học tiếng Việt. Một lần, khi cả hai cùng đi du lịch, chàng trai Mỹ đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình và được cô gái Việt đón nhận. Cả hai kết hôn vào năm 2018 và sống trong một ngôi nhà nhỏ ở TP.HCM.
Akari Nakatani với kênh aNcari Room, là YouTuber người Nhật đang sinh sống tại TP.HCM. Cô rất được mọi người quan tâm nhờ cách kể chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng và giàu cảm xúc. Cô làm vlog về cuộc sống hàng ngày, du lịch, ẩm thực và trải nghiệm học tiếng Việt, tất cả được kể qua lăng kính của một người Nhật đang cố gắng hòa nhập vào Việt Nam.
Trên kênh, Akari thường chia sẻ video như “một ngày của tôi ở Sài Gòn”, “học tiếng Việt”, “so sánh văn hóa Nhật - Việt”, hoặc “thử món Việt truyền thống”,... Mỗi clip đều được làm rất tỉ mỉ, không khoa trương, nội dung mềm mại, dễ nghe, dễ xem. Cô chia sẻ không chỉ những điều thú vị mà có cả những khó khăn khi sống ở Việt Nam như chuyện giấy tờ, phương tiện, ngôn ngữ hay khác biệt văn hóa.
Cô từng kể lại việc bị sốc văn hóa khi mới đến Việt Nam, chẳng hạn những cụm từ lạ với cô như “máy xay sinh tố” (máy xay đá), cách giao tiếp “không kiêng nể” giữa người Việt. Sau đó, cô từ từ thích nghi, học tiếng Việt, kết bạn, và cuối cùng biến Việt Nam thành ngôi nhà thứ hai của mình. Cách kể chuyện chân thành, thái độ thân thiện và khả năng truyền cảm qua video khiến aNcari Room trở thành kênh rất được lòng khán giả Việt lẫn Nhật.
Akari còn được đánh giá là một người nước ngoài có sức ảnh hưởng mạnh trên mạng xã hội, là cầu nối văn hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam - đặc biệt trong mảng du lịch và giáo dục ngôn ngữ. Qua những video của cô, nhiều khán giả Nhật biết đến Việt Nam không chỉ là du lịch mà còn là nơi để học hỏi, trải nghiệm văn hóa.
Nnadozie Uzor Nadis (hay còn gọi là Nam) là người Nigeria, chủ kênh AfroViet TV chuyên khai phá những khía cạnh đời thường của người nước ngoài (châu Phi) sống tại TP.HCM. AfroViet TV không chỉ là kênh “vlog nước ngoài sống ở Việt Nam” mà nó mang giá trị cao hơn: Nam xây dựng nội dung như một cây cầu giữa văn hóa Việt và châu Phi.
Anh chia sẻ nhiều câu chuyện nhỏ nhưng ý nghĩa, như lần đầu đi mua rau, cuộc trò chuyện với người bán hàng, việc cố gắng nói tiếng Việt mà sai ngữ pháp, hoặc cảm giác khi được người Việt giúp đỡ. Nam gây ấn tượng bởi sự chân thành và hài hước, chẳng hạn anh không ngại ghi lại những khoảnh khắc “dở khóc dở cười” khi học cách trả giá, khi bị “chặt chém”,...
Qua các video, Nam còn lan tỏa thông điệp về sự tôn trọng lẫn nhau giữa người Việt và người ngoại quốc, rằng dù xuất thân khác nhau nhưng khi sống cùng, chia sẻ cùng, con người có thể hiểu và yêu mến nhau. Kênh của anh được xem là biểu tượng nhỏ về hoà nhập và tình bạn xuyên biên giới.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/12/2025 08:45 AM (GMT+7)